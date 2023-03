Agractie stapt 'voor nu' uit onderhandelingen over Landbouwakkoord

Agractie trekt zich "voor nu" terug uit de onderhandelingen over het Landbouwakkoord. De boerenbelangenorganisatie wil dat het "grootschalig aanwijzen van gronden met beperkingen" van tafel gaat, maar dat is op dit moment niet het geval, maakte voorman Bart Kemp bekend.

Vandaag en gisteren overlegden de agrarische organisaties Agractie, Biohuis, LTO Nederland en NAJK met minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de voorzitter van het Landbouwakkoord in Ermelo. Agractie is samen met Farmers Defence Force een van de organisaties achter de boerenprotesten tegen het stikstofbeleid.

De agrarische organisaties praten al sinds december met het kabinet over de toekomst van de boeren. Om de natuur te beschermen en te herstellen, wil het kabinet de stikstofneerslag in 2030 in 131 gebieden met 70 procent terugdringen. Ook moeten zo'n 3000 'piekbelasters' een aanbod krijgen in ruil voor het terugbrengen van hun uitstoot. Minister Van der Wal wil in april bekendmaken wie dat zijn en hoe het zal gaan.

Tegelijkertijd wil het kabinet dan met een plan komen voor boeren die willen verduurzamen of verplaatsen. Daarvoor moet het landbouwakkoord de basis vormen. Het kabinet liet eerder weten dat het "zo nodig met eigen beleid" zou komen, als het niet zou lukken om tot een akkoord te komen.

Dat Agractie zich nu terugtrekt, betekent niet dat het Landbouwakkoord er niet komt, reageerde minister Adema. "Er zitten nog veel partijen aan tafel."

Discussie over grond

Een punt waar onder agrarische organisaties veel weerstand tegen is, is zogenoemde 'landschapsgrond': een tussenvorm van natuur- en landbouwgrond. Op landschapsgrond is landbouw wel mogelijk, maar alleen als er ook wordt gewerkt aan natuurdoelen. Het kabinet wil zo'n 180.000 hectare aan landbouwgrond omvormen naar landschapsgrond of nieuwe natuur.

Agractie benadrukte eerder al dat het belangrijk is landbouwgrond te beschermen. Kemp: "Dit onderwerp is zo belangrijk. We gaan deze gebieden niet opofferen. Dan trekken wij onze conclusies en stappen op."

'Nog geen besluit genomen'

Minister Adema noemde het "jammer" dat Agractie zich voorlopig terugtrekt uit de onderhandelingen. Volgens de minister was er nog geen besluit genomen. Ook LTO-voorzitter Sjaak van der Tak zei dat de discussie nog niet was afgerond. Hij blijft aan de onderhandelingstafel "om te knokken voor de boeren".

Kemp zou "de achterban een dienst bewijzen door terug aan tafel te komen", stelde Adema. De Agractie-voorman zei de deur niet voor altijd dicht is. "Op het moment dat er een serieuze toenadering komt, willen we graag weer in het proces participeren."

Er valt volgens Kemp te praten over de manieren waarop doelen bereikt kunnen worden, maar "niet over het permanent aanwijzen van gronden".