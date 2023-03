Commissie VS bij start hoorzitting TikTok-ceo: we vertrouwen de app niet

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is de hoorzitting begonnen met de ceo van TikTok. De Singaporese Shou Chew vecht daar voor het bestaan van zijn app. De Biden-regering wil dat het moederbedrijf, ByteDance, de app verkoopt. Lukt dat niet, dan wordt een verbod gezien als het alternatief. China heeft vandaag nog aangegeven tegen een gedwongen verkoop te zijn.

De afgelopen jaren zijn er vaker hoorzittingen geweest met ceo's van grote techbedrijven. Maar niet eerder waren de belang aan de kant van het techbedrijf zó groot.

'We hebben de waarheid nodig'

De voorzitter van de commissie voor Energie en Handel, de Republikein Cathy McMorris Rodgers, liet er geen twijfel over bestaan. "We hebben de waarheid nodig", zei ze aan het begin van haar openingsverklaring, waarmee de hoorzitting begon. "TikTok volgt ons allemaal", zei ze, "we vertrouwen de app niet." Wat haar betreft is de oplossing kraakhelder: "Het platform zou verbannen moeten worden."

Daarmee zette ze direct de toon voor de hoorzitting. De nummer twee van de commissie, de Democraat Frank Pallone, begon zijn verklaring met te zeggen dat hij het grotendeels eens is met wat Rodgers even daarvoor had gezegd. Het onderstreept meteen dat Democraten en Republikeinen het in dit geval, in tegenstelling tot veel andere thema's, met elkaar eens zijn. Op uitzonderingen na.

Na deze twee verklaringen, kreeg topman Chew de kans om zijn verklaring voor te lezen. "Meer dan 150 miljoen Amerikanen houden van ons platform, het is onze verantwoordelijkheid om ze te beschermen", zei hij op een gegeven moment. Hij deed vier beloftes aan de commissie: gebruikers, in het bijzonder kinderen, te beschermen. Chew beloofde Amerikaanse data af te schermen, beloofde dat content niet gemanipuleerd zal worden en dat derde partijen toegang krijgen voor monitoring.

TikTok: er zijn alternatieven voor verbod

Vooraf is er ook een uitgebreidere verklaring van Chew gepubliceerd. Daarin ging hij ook uitgebreid in op het dreigende verbod. "Een verbod is alleen gepast als er geen alternatieven zijn. Maar dat is er wel, een waarvan we geloven dat die de zorgen adresseert", schrijft hij daarin. Chew betoogt daarbij dat een verbod de Amerikaanse economie schaadt en de 150 miljoen gebruikers het zwijgen oplegt.