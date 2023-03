Amerikaans Congres tegen TikTok-baas: we vertrouwen de app niet

Na deze twee verklaringen, kreeg topman Chew de kans om zijn verklaring voor te lezen. "Meer dan 150 miljoen Amerikanen houden van ons platform, het is onze verantwoordelijkheid om ze te beschermen", zei hij op een gegeven moment. Hij deed vier beloftes aan de commissie: gebruikers, in het bijzonder kinderen, te beschermen. Chew beloofde Amerikaanse data af te schermen, beloofde dat content niet gemanipuleerd zal worden en dat derde partijen toegang krijgen voor monitoring.

De nummer twee van de commissie, de Democraat Frank Pallone, begon zijn verklaring met te zeggen dat hij het grotendeels eens is met wat Rodgers even daarvoor had gezegd. Het onderstreepte meteen dat Democraten en Republikeinen het in dit geval, in tegenstelling tot veel andere thema's, met elkaar eens zijn. Op uitzonderingen na .

Gelijk aan het begin van de hoorzitting, rond 15.00 uur Nederlandse tijd, werd de toon gezet. "We hebben de waarheid nodig", zei de voorzitter van de commissie voor Energie en Handel, de Republikein Cathy McMorris Rodgers. Met haar openingsverklaring begon de zitting. "TikTok volgt ons allemaal", zei ze, "we vertrouwen de app niet." Wat haar betreft is de oplossing kraakhelder: "Het platform zou verbannen moeten worden."

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is de hoorzitting bezig met de ceo van TikTok. De Singaporese Shou Chew vecht daar voor het bestaan van zijn app . De Biden-regering wil dat het moederbedrijf, ByteDance, de app verkoopt. Lukt dat niet, dan wordt een verbod gezien als het alternatief. China heeft vandaag nog aangegeven tegen een gedwongen verkoop te zijn.

Vooraf is er ook een uitgebreidere verklaring van Chew gepubliceerd. Daarin ging hij ook uitgebreid in op het dreigende verbod. "Een verbod is alleen gepast als er geen alternatieven zijn. Maar dat is er wel, een waarvan we geloven dat die de zorgen adresseert", schrijft hij daarin. Chew betoogt daarbij dat een verbod de Amerikaanse economie schaadt en de 150 miljoen gebruikers het zwijgen oplegt.

Na deze drie verklaringen, begon de daadwerkelijk hoorzitting tussen de Congresleden en de ceo. De hoorzitting gaat alle kanten op, de commissieleden hebben allemaal hun eigen lijst met vragen. De ene wil het graag hebben over de vermeende band tussen TikTok, moederbedrijf ByteDance en de Chinese Communistische Partij. Anderen focussen juist op de gevaren die TikTok met zich meebrengt, zoals de challenges. De zogeheten Blackout-challenge, waardoor kinderen zijn overleden, werd daarbij specifiek genoemd.

Ook het gebrek aan technische kennis - een terugkerend thema bij dit soort techhoorzittingen - komt langs. Bijvoorbeeld over de vraag of TikTok data verkoopt. In algemene zin verkopen sociale media geen data, maar gerichte advertenties die worden gematcht met persoonlijke data.

Een monoloog

Wat vaak bedoeld is als een manier om het gesprek te openen, wordt eerder een monoloog van het Congreslid in kwestie. Die vervolgens op een ingewikkeld vraag een ja of nee-antwoord eist.

Waar ceo Chew dan niet goed uitkomt. Of hij krijgt niet eens de kans om te antwoorden. Wat niet helpt is dat hij vaak in algemene termen blijft steken, niet kan of wil ingaan op interne cijfers (moederbedrijf ByteDance is niet beursgenoteerd, waardoor je als bedrijf vrijwel geen cijfers hoeft te delen) en vaak moet beloven terug te komen op specifieke vragen.

Dat kan een gebrek aan kennis zijn, maar ook een tactiek om vragen niet te hoeven beantwoorden. Een die hij heeft kunnen afkijken van andere tech-ceo's. Chew is vanzelfsprekend door zijn team in Washington voorbereid op allerlei soorten vragen, maar hoe ver zijn kennis reikt is onduidelijk. Daarbij helpt het niet dat hij pas sinds 2021 topman is.