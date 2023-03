ACM: warmteleveranciers verdienden gemiddeld niet meer, ondanks hogere prijzen

Door de hoge energieprijzen en een daling in het verbruik, hebben leveranciers van warmte vorig jaar gemiddeld minder geld verdiend. Dat concludeert toezichthouder ACM na onderzoek. Enkele leveranciers die met hun rendement significant boven het gemiddelde zitten, moeten nog wel onderbouwen waarom dat nodig is, schrijft de ACM zonder namen te noemen. Omdat huishoudens met stadswarmte aan één leverancier gebonden zijn, stelt de ACM elk jaar een maximumtarief vast. Dat tarief is gebaseerd op de gasprijs en is voor dit jaar gezet op ruim 90 euro per gigajoule (GJ). Dat is een flinke stijging: in 2022 betaalden klanten nog maximaal 53 euro per GJ, het jaar daarvoor 25 euro per GJ. Ook houdt de ACM toezicht op dat leveranciers niet te veel winst maken. Bij het vaststellen van de hoge maximale tarieven riep de ACM leveranciers op daar geen misbruik van te maken. Niet iedere leverancier heeft namelijk evenveel last van de hogere inkoopprijzen van energie.

Naar schatting een half miljoen mensen hebben stadswarmte, dat bijvoorbeeld vrijkomt in elektriciteitscentrales of afvalverwerkingsbedrijven. Daar is deels elektriciteit of gas voor nodig, vandaar dat de prijzen voor stadswarmte ook zijn gestegen. Hoeveel gas of stroom er nodig is verschilt per warmtenet. Minister Jetten (Klimaat en Energie) is bezig met wetgeving om de prijzen van warmte los te koppelen van gas. Daarnaast wil het kabinet warmtenetten in publieke handen brengen.