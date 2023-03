Advies schadeafhandeling Groningen 'nuttig' en 'het enige juiste om te doen'

Staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw en de Groninger Bodem Beweging zijn in een eerste reactie positief over de voorstellen die het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft gedaan voor een andere, milde aanpak van de afhandeling van aardbevingsschade. Vijlbrief houdt nog wel een slag om de arm, vooral vanwege de kosten.

Hij noemt het "een laatste kans voor Den Haag om het nu wel goed te doen", maar hij wil de voorstellen eerst nog goed bestuderen. Ook de geraamde kosten van 5 tot 10 miljard euro extra verdienen nog wel wat aandacht: "Bij dit soort bedragen denken we wel even na", zegt hij tegen de NOS.

De voorstellen volgen op de harde conclusies van de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning en de schadeafhandeling in Groningen. Het IMG adviseert onder meer om ruimhartiger te vergoeden en om een vaste vergoeding in te stellen voor toekomstige aardbevingsschade.

Belang van de Groningers centraal

Staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw is het met het instituut eens dat de schade snel en ruimhartig moet worden vergoed: "Dat is gewoon wat er moet gebeuren; dat is ook wat de enquêtecommissie zegt." Volgens de staatssecretaris is het belang van de Groningers het enige waar hij op toetst. Net als het IMG vindt de staatssecretaris dat ook Groningers en Drenten recht hebben op een schadevrij huis.

Hij vindt het IMG-rapport een nuttig advies en komt later met een uitgebreidere reactie op de concrete aanbevelingen: "Ik ben dag en nacht bezig met de schade, de versterking van de huizen, de mentale gezondheid, de sociale en de economische situatie in Groningen."

Bodembeweging: 'voorzichtig optimistisch'

De Groninger Bodem Beweging noemt de voorstellen het enige juiste om te doen. "Omdat de schadeafhandeling voor veel Groningers de laatste jaren verre van mild, makkelijk en menselijk is geweest, maar juist traag, hard, ingewikkeld en zeer juridisch."

De Groningse organisatie is vooral blij dat het Instituut Mijnbouwschade het aansprakelijkheidsrecht van de NAM wil loslaten en de moreel gewenste uitkomsten leidend wil maken. De Groningers hoeven daardoor nauwelijks meer in discussie over de oorzaak van hun schade.

"Veel hangt af van de politieke keuzes, maar toch zijn we voorzichtig optimistisch", zegt de GBB.