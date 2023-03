Iconisch 'strijkijzergebouw' New York geveild voor 190 miljoen dollar

In New York is het iconische 'Flat Iron Building', oftewel 'strijkijzergebouw', geveild voor een bedrag van 190 miljoen dollar (ongeveer 174 miljoen euro). Jacob Garlick wist met zijn investeringsbedrijf het pand te bemachtigen en was dolgelukkig met zijn aankoop. "Ik heb hiervan gedroomd sinds ik 14 jaar oud ben", zei hij na afloop tegen New Yorkse media.

De aankoop ging niet zonder slag of stoot. Bij de veiling nam Garlick het op tegen tien andere bieders, die elkaar met overbiedingen van 500.000 dollar per keer probeerden af te troeven. Zo dreven zij het startbod van 40 miljoen dollar op tot de uiteindelijke 190 miljoen, waarmee Garlick als winnaar uit de bus kwam.

Bezienswaardigheid

Het strijkijzergebouw in New York is een beroemde bezienswaardigheid vanwege zijn opvallende vorm: heel smal van voren en breder aan de achterkant, net zoals een strijkijzer.

Met 87 meter hoog en maar liefst 22 verdiepingen was het Flat Iron Building bij zijn voltooiing in 1902 een van de hoogste wolkenkrabbers van de stad. Tegenwoordig is het hoogste gebouw van New York het One World Trade Center, met 104 verdiepingen en een hoogte van 541 meter.

Onenigheid tussen eigenaren

Volgens lokale media moest het pand geveild worden vanwege onenigheid tussen de vorige eigenaren. Tot 2019 werden alle verdiepingen van het gebouw gehuurd door een uitgever, maar daarna stond het pand leeg. De vijf vastgoedinvesteerders die het Flat Iron Building in handen hadden konden het niet eens worden over de toekomst van het gebouw. Uiteindelijk bepaalde een rechter dat het strijkijzergebouw geveild moest worden.