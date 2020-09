David Attenborough verbreekt Insta-record: 3 miljoen volgers in anderhalve dag

In zijn eerste video waarschuwt de wereldberoemde natuurdocumentairepresentator voor de impact van klimaatverandering. "Ik verken deze voor mij nieuwe vorm van communicatie omdat, zoals we allemaal weten, de wereld in gevaar is." Het filmpje was vrijdagavond ruim 12 miljoen keer bekeken:

De 94-jarige bioloog en tv-presentator David Attenborough heeft binnen krap anderhalve dag 3,2 miljoen volgers gekregen op Instagram. Daarmee zet hij zijn vliegende start op het platform door. Gisteren was hij al de snelste ooit met een miljoen volgers, namelijk in 4 uur en 44 minuten.

"Continenten staan in brand, gletsjers smelten, koraalriffen sterven af, vissen verdwijnen uit onze oceanen, en de lijst gaat maar door", zegt Attenborough. "Maar we weten wat we daaraan moeten doen en daarom ga ik deze nieuwe communicatiewijze gebruiken."

Hij wil zijn volgers informeren over klimaatverandering en in filmpjes uitleggen wat ze ertegen kunnen doen. Filmmakers Colin Butfield en Jonnie Hughes, die de aankomende Netflix-documentaire David Attenborough: A Life On Our Planet maakten, plaatsen namens hem berichten op zijn Instagramaccount.

Langste carrière

Overigens heeft Attenborough nog een ander record op zijn naam staan, namelijk dat van langste carrière als tv-bioloog en presentator. De Brit maakte in 1953 zijn debuut bij de BBC met de kinderserie Animals in Disguises. Inmiddels is hij dus al 67 jaar te zien en te horen op radio en tv. "En dit is mijn eerste keer op Instagram", zegt de Brit in zijn debuutvideo op het platform.

Het vorige record van een account dat het snelst een miljoen volgers had stond op naam van actrice Jennifer Aniston. Zij deed er vorig jaar 5 uur en 16 minuten over om dit aantal te bereiken.