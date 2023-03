Ook bij waterschapsverkiezingen is de BBB definitief de grootste

In dertien van de 21 waterschappen is de BoerBurgerBeweging (BBB) definitief de grootste. De partij heeft in totaal 118 van de 518 zetels gekregen. De BBB deed bij alle waterschappen voor de eerste keer mee.

Ook WaterNatuurlijk, een samenwerkingsverband tussen GroenLinks, D66 en Volt, deed het goed. De partij werd in vijf waterschappen de grootste en groeide daarmee van 85 naar 91 zetels. Een andere winnaar is de Partij voor de Dieren. De partij gaat van 17 naar 37 zetels.

Zetels inleveren

CDA, VVD en 50Plus moeten de meeste zetels inleveren. Het CDA gaat van 60 naar 35 zetels, de VVD van 70 naar 55 zetels en 50Plus houdt 10 van de 32 zetels over.

Ook de lokale partijen hebben zetels verloren. In 2019 werd 17 procent van de waterschapsbesturen bezet door lokale partijen, dat is nu gezakt naar 11 procent.

Grotere opkomst dan in 2019

De opkomst bij de waterschapsverkiezingen lag op 53,1 procent. Dat is iets meer dan in 2019, toen 51,3 procent van de Nederlanders een stem uitbracht. In Waterschap Drents Overijsselse Delta was de opkomst met 65 procent het hoogst. Met 44,8 procent kwamen de minste stemmers opdagen in het Hoogheemraadschap van Delfland.

Alle waterschapsbestuurders worden volgende week donderdag geïnstalleerd.