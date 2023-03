Mediabestuurder Jacqueline Smit interim-hoofd NOS Sport

Consultant en mediabestuurder Jacqueline Smit is benoemd tot interim-hoofd van NOS Sport. Ze vult het gat dat is ontstaan na het vertrek van de vierkoppige hoofdredactie van de sportafdeling van de NOS, na vele meldingen over grensoverschrijdend gedrag.

Smit start per direct; vanwege lopende verplichtingen eerst in deeltijd en per medio april voltijds. Haar aanstelling geldt in beginsel voor een half jaar. Tegelijkertijd start ook de procedure voor een nieuwe hoofdredacteur voor de sportafdeling. Smit zal zich vooral focussen op de mensen en de cultuur binnen de organisatie en wordt eindverantwoordelijk.

Smit (58) werkt nu nog als senior consultant en interim-manager bij 3Rivers, een bureau dat mediabedrijven adviseert op het gebied van strategie en organisatie. Verder is ze oprichtster van adviesbureau Rockport Ink, dat gespecialiseerd is in verandertrajecten, persoonlijke ontwikkeling en leiderschap.

Eerder werkte ze voor Microsoft Nederland en bij grote mediabedrijven als de 538 Groep, waar ze ceo was, en TMG, een van de grootste mediabedrijven van Nederland waar onder meer De Telegraaf en een groot aantal regionale dagbladen toe behoren. Daar was ze commercieel directeur. Op dit moment is ze onder meer ook commissaris bij de regionale omroep L1.

'Iemand van kaliber'

NOS-directeur Gerard Timmer is blij met Smit: "Ik ben blij dat we zo snel iemand van haar kaliber hebben kunnen vinden. Ze heeft de kennis en de ervaring om de gewenste veranderingen bij NOS Sport in gang te zetten."

Uit meldingen van bijna honderd medewerkers en oud-medewerkers kwam naar voren dat op de sportredactie een onveilig werkklimaat heerst en dat sprake is van grensoverschrijdend gedrag, waaronder discriminatie, (seksuele) intimidatie en pesten. De meldingen kwamen binnen bij externe vertrouwenspersonen na het nieuws over misstanden bij de tv-programma's DWDD en The Voice of Holland.

De meldingen bij de NOS gaan over de afgelopen twintig jaar. Vrijwel die hele periode, sinds 2004, werd de redactie van NOS Sport geleid door hoofdredacteur Maarten Nooter en zijn adjuncten Pim Marks en Ewoud van Winsen. Later trad ook Selma Schuurman toe tot de hoofdredactie.

Nooter en Van Winsen zijn inmiddels vertrokken. Smit zal in eerste instantie gaan samenwerken met Marks en Schuurman, die de taak hebben gekregen om de continuïteit te waarborgen. Smit zelf wil nu nog niet reageren op haar nieuwe functie, ze wil morgen eerst kennismaken met de medewerkers op de sportredactie.

Veel saamhorigheid

Timmer is onder de indruk van hoe de huidige medewerkers van NOS Sport de zaak hebben opgepakt: "De redactie heeft in deze ingewikkelde en moeilijke tijd niet alleen veel saamhorigheid getoond, maar ook de kracht en kwaliteit laten zien die zo eigen is aan NOS Sport."

Behalve de halve hoofdredactie is ook sportpresentator Tom Egbers vanwege de onthullingen niet meer actief bij NOS Sport. Hij besloot zich voorlopig terug te trekken na berichten in de Volkskrant over wangedrag op de redactie na een buitenechtelijke affaire. Egbers zei in het tv-programma Khalid en Sophie daar een andere kijk op te hebben.