Politiechef vrijgesproken van verkrachting na 'onbetrouwbare verklaringen'

Een voormalig teamchef van de politie Haarlemmermeer is vrijgesproken van verkrachting en ontucht. Volgens de rechtbank Midden-Nederland zijn de verklaringen van de vrouw die aangifte heeft gedaan op "cruciale punten onvolledig en wisselend".

Tegen de 54-jarige man uit Almere werd een paar weken geleden door het Openbaar Ministerie drie jaar celstraf geëist. Justitie achtte bewezen dat de chef tegen de wil in van zijn collega haar zoende en op een afgelegen plek verkrachtte.

Na toetsing van de verklaringen van de vrouw denkt de rechtbank daar anders over en acht haar verklaringen onbetrouwbaar. De rechtbank stelt daarnaast dat er ook geen steunbewijs is. "Op cruciale punten heeft zij niet consistent en volledig verklaard."

Ongelijk

Voordat de hoofdagente in Haarlemmermeer werkte, was ze werkzaam in Den Haag. In het voorjaar van 2019 verliet ze dat bureau en werd ze overgeplaatst naar Haarlemmermeer. Een half jaar later zou ze daar door haar politiechef zijn verkracht. Kort daarop werd ze door de leiding ontslagen omdat bleek dat ze informatie over de zaak aan NRC had gegeven.

Ze vocht haar strafontslag aan bij de rechtbank, maar die gaf haar in 2021 ongelijk. De rechter oordeelde dat ze niet naar de pers had hoeven stappen, omdat ze intern al met een vertrouwenspersoon sprak.

Onderwijl stelde het Openbaar Ministerie een onderzoek in naar aanleiding van de aangifte van de verkrachting.