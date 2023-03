Jaar cel voor muziekleraar Beverwijk wegens ontucht met drie meisjes

De rechtbank in Alkmaar heeft een muziekleraar uit Beverwijk veroordeeld tot anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook mag Jean-Claude V. na zijn vrijlating gedurende een proeftijd van drie jaar niet werken met minderjarigen. De man zou ontucht hebben gepleegd bij drie tienermeisjes.

"De verschillende verklaringen van de slachtoffers zijn volgens de rechtbank betrouwbaar, consistent en authentiek. Ze ondersteunen elkaar", aldus de rechtbank vandaag. De muziekleraar zelf heeft zowel bij de politie als tijdens de rechtszitting niets gezegd. Zijn vrouw gelooft heilig in zijn onschuld, meldt NH Nieuws.

De 63-jarige Jean-Claude V. werd in juni vorig jaar opgepakt. Naast een aangifte lagen er toen twee meldingen over hem uit 2020. Door publicaties over de zaak stapten later nog eens drie vermoedelijke slachtoffers naar de politie. Uiteindelijk deden drie voormalige leerlingen van de man aangifte.

Zij verklaarden tijdens de lessen door V. te zijn betast en gestreeld, zowel over als onder hun kleding. Ook stuurde hij aan sommigen berichten die volgens de rechter in één geval "lezen als een liefdesverklaring". Een van de meisjes zei door de muziekleraar te zijn gepenetreerd met zijn vingers. Ze was toen nog geen 12 jaar.

De rechtbank acht alle beschuldigingen bewezen. Op grond van de verklaringen van de slachtoffers en de overeenkomsten die daar op essentiële punten in zaten, heeft de rechtbank afgeleid dat sprake was van "een herkenbaar en gelijksoortig patroon" in de wijze waarop de muziekleraar te werk ging.

Geregeld en jarenlang

De rechtbank zegt het V. kwalijk te nemen "alleen zijn eigen gevoelens in overweging te nemen" en dat de ontucht bij zeker één van de meisjes "geregeld en jarenlang" doorging.

Opvallend was de steun voor de man tijdens de rechtszittingen. Steeds kwamen er zo'n twintig tot dertig familieleden, vrienden en leden van zijn koor. Ook vandaag was een aantal 'supporters' bij de uitspraak aanwezig. Zij geloven de beschuldigingen niet. Ze denken dat V. niet verder is gegaan dan aardig bedoelde aanrakingen. "Mag dat dan ook al niet meer?", aldus een van hen. "Ja, hij tikte soms het ritme mee op iemands bovenbeen", zegt de vrouw van de muziekleraar bij NH Nieuws. "Maar niet méér dan dat. Hij is een goede jongen."

Schadevergoedingen

Het OM eiste twee weken geleden twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Dat is nu anderhalf jaar geworden, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook moet hij de drie slachtoffers schadevergoedingen betalen van ruim 8000 euro in totaal. V. heeft wel al ongeveer een half jaar van de straf uitgezeten in zijn voorarrest.