EK-kwalificatie van start: twintig tickets te verdelen, met vangnet voor Oranje

Een mooiere wedstrijd om de kwalificatie voor het Europees kampioenschap mee af te trappen, is bijna niet denkbaar. Italië treft Engeland, in een reprise van de vorige EK-finale.

En er zijn donderdag nog zeven andere wedstrijden in aanloop naar het eindtoernooi in Duitsland, volgend jaar zomer.

Tien groepen, twintig tickets

De opzet is in eerste instantie eenvoudig. Van alle tien poules plaatsen de beste twee landen zich direct voor de eindronde. Nederland is in groep B ingedeeld, met Frankrijk, Griekenland, Ierland en Gibraltar.

Duitsland is als gastland al geplaatst, Rusland is vanwege de inval in Oekraïne uitgesloten van deelname. Belarus doet wel gewoon mee.

Bekijk hieronder de poule en het speelschema van Oranje: