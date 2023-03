Duitse stakingen: maandag geen treinen van en naar Duitsland

De internationale treinen van en naar Duitsland rijden maandag niet, omdat werknemers van het Duitse spoorbedrijf dan staken. Tussen Amsterdam en Frankfurt, tussen Amsterdam en Basel en tussen Amsterdam en Berlijn zullen geen treinen rijden en ook de slaaptreinen richting Oostenrijk en Zwitserland gaan niet.

Twee vakbonden hebben in Duitsland voor maandag stakingen in het vervoer aangekondigd. Naast het trein-, tram- en busverkeer wordt ook de luchtvaart door de stakingen getroffen. De staking begint in de nacht van 26 op 27 maart om middernacht en eindigt een etmaal later.

De NS neemt contact op met reizigers die tickets hadden voor de treinen van of naar Duitsland, om ze te laten weten hoe zij hun tickets kunnen annuleren of omboeken en hoe ze hun geld terug kunnen krijgen.

Looneis van 10 tot 12 procent

Bonden EVG en Verdi eisen hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. Verdi onderhandelt namens zo'n 2,5 miljoen werknemers in de publieke sector, onder meer in het openbaar vervoer en op luchthavens. EVG vertegenwoordigt ongeveer 230.000 medewerkers bij Deutsche Bahn en busmaatschappijen.

Verdi eist een loonsverhoging van 10,5 procent, of minstens 500 euro per maand, terwijl EVG vraagt om een verhoging van 12 procent oftewel minstens 650 euro erbij.

Stakingen vliegverkeer

De laatste tijd zijn er meer stakingen op Duitse luchthavens geweest, waardoor het vliegverkeer ernstig werd ontregeld. Afgelopen vrijdag staakte het personeel op de twee grootste luchthavens van de deelstaat Noordrijn-Westfalen: Keulen/Bonn en Düsseldorf.

De maandag daarvoor legden werknemers van de luchthavens Hamburg, Hannover en Berlin-Brandenburg al het werk neer.