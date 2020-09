Voormalig scheidsrechter Frans Derks (89) overleden

Oud-scheidsrechter Frans Derks is vrijdag in zijn woonplaats Breda op 89-jarige leeftijd overleden. Tussen 1956 en 1978 floot Derks wedstrijden in het betaalde voetbal. Karakteristiek was zijn kleine en krap zittende scheidsrechtersbroek waarin hij de duels leidde.

Derks stond bekend als een flamboyante persoonlijkheid, die in het veld vooral pratend situaties oploste. Zelf erkende hij volmondig ijdel te zijn. Zo liet Derks zich een scheidsrechterstenue aanmeten door modeontwerper Frans Molenaar.

Januari 2019 wijdde Andere Tijden Sport nog een aflevering aan de markante scheidsrechter. Kijk hieronder die aflevering terug: