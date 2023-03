Oudenbosch koopt huisjes op om overlast illegale prostitutie te stoppen

Om een eind te maken aan jarenlange overlast, heeft de gemeente twee huisjes in Oudenbosch aangekocht. Burgemeester Bernd Roks spreekt bij Omroep Brabant over een 'creatieve uitweg'.

"We hebben te maken met een geringe politiecapaciteit. Tegelijkertijd willen we zo veel mogelijk investeren in leefbaarheid. Dan moet je als burgemeester een stap naar voren zetten en out of the box denken."

De huurders van de twee panden in Oudenbosch zorgden jarenlang voor overlast. Drugsoverlast, illegale prostitutie en regelmatig steekpartijen. De kamers in de kleine jarendertigwoningen aan de Brouwerijstraat werden al die tijd verhuurd aan mensen die tijdelijk onderdak nodig hadden. Onder hen waren ook een aantal drugsverslaafden.

Roks: "Zeven of acht mensen in een huis voor driehonderd of vierhonderd euro per persoon in de maand. Dat soort verdienmodellen willen wij hier niet hebben."

'Stevige gesprekken'

Bestaande regelgeving schiet in de ogen van de VVD-burgemeester tekort. "Je mag als burger verwachten dat we onze tanden laten zien omdat we het niet langer pikken. Ook wanneer je vastzit in bestuursrecht en je niet verder komt met strafrecht. Dan zal je als overheid op een gegeven moment wat moeten doen."

Het is niet dat de aankoop zonder slag of stoot ging. Uit Roks' woorden blijkt dat de vorige eigenaar niet stond te springen om de panden aan de gemeente te verkopen: pas na een aantal 'stevige gesprekken' ging hij overstag. De bewoners zijn inmiddels verhuisd naar andere huizen van de voormalige eigenaar in de buurt.

De aangekochte huizen worden door de gemeente voor een kleine 200.000 euro per stuk doorverkocht. Starters uit de gemeente Halderberge krijgen voorrang. Een loting tijdens de raadsvergadering zal vanavond bepalen wie de nieuwe bewoners worden. Roks: "We ontvangen ze met bloemen en taart. Desnoods help ik zelf nog mee met klussen."

Dit is echt kleingeld

De gemeente lijdt een halve ton verlies op de aan- en verkoop van de huizen. "Dit is echt kleingeld als je ziet wat deze panden de gemeenschap aan handhaving hebben gekost. Als ik alles bij elkaar optel, wil ik niet weten waar ik op uitkom. Ik denk dat dit wel het drie- of viervoudige van die halve ton verlies is en dan is er ook nog de reputatieschade voor de gemeente", aldus de burgemeester.

Hij sluit niet uit dat hij meer huizen gaat opkopen. "Wanneer ik geen andere middelen heb om in te grijpen, is het voor mij zeker geen taboe."

Inmiddels zijn ook de regels aangepast. Iemand die nu een woning koopt in de gemeente Halderberge, waar Oudenbosch onder valt, mag die nog maar verhuren aan maximaal twee mensen.