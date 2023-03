Werk op honderd bouwplaatsen stilgelegd na controle inspectie

De Arbeidsinspectie heeft bij een controle vorige week op 140 van de 200 gecontroleerde bouwplaatsen overtredingen geconstateerd. Op meer dan honderd bouwplaatsen waren die overtredingen zo gevaarlijk dat het werk meteen werd stilgelegd.

De overtredingen werden vooral gezien bij installateurs van zonnepanelen en bij dakdekkers. Het ontbrak dan bijvoorbeeld aan steigers, hekwerken of leuningen, die het valgevaar beperken. Op de bouwplaatsen mag pas weer worden gewerkt als kan worden aangetoond dat het er veilig is. In totaal werden er meer dan 250 overtredingen gezien.

Ongeveer 150 inspecteurs gingen vorige week donderdag controleren bij de bouwplaatsen. In de provincies Limburg en Noord-Brabant waren opvallend veel overtredingen te zien. Een aantal bedrijven kreeg een boete vanwege het overtreden van de Arbowet. Als er geen sprake was van direct gevaar kregen bedrijven alleen een waarschuwing.

'Ontzettend triest'

De afgelopen drie jaar zijn er vijf dodelijke ongevallen geweest bij het plaatsen van zonnepanelen, zegt een woordvoerder van de inspectie. "Het is ontzettend triest dat het op sommige bouwplaatsen nog zo onveilig is."

De Arbeidsinspectie pleitte twee maanden geleden nog voor meer aandacht voor de veiligheid bij het installeren van zonnepanelen. Bij de ongevallen die de inspectie toen constateerde, viel er bij 80 procent een monteur van of door een dak. In meer dan de helft van die gevallen liep iemand botbreuken op. 20 procent hield een hoofdletsel over aan het ongeval; in 10 procent van de gevallen was dit blijvend letsel.