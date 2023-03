Drie zwembaden sluiten vrijwel tegelijkertijd, zwemlessen in gevaar

Soms lukt het om met steun van de gemeente nog even langer door te gaan. Maar toch kondigen nu drie zwembaden vrijwel tegelijkertijd aan dat ze dichtgaan.

"Het is einde verhaal, helaas. Het is financieel niet te doen", zegt eigenaar Hans Frieling van zwembad De Pals in Westervoort bij Omroep Gelderland. Door de energiecrisis stegen volgens Frieling de kosten in een jaar tijd met 400 procent. Een gesprek met de gemeente dinsdag over financiële hulp voor de langere termijn mislukte.

"Ik heb wel een klein beetje geslapen, maar ik werd wakker met een kater. Het is echt voorbij."

Geen subsidie

Binnenkort sluiten ook zwembad De Zeehoek in het Noord-Hollandse Wervershoof en het zwembad van de familie Van der Werff in Hoorn. Het zwembad in Wervershoof zat al in de financiële problemen voordat de energieprijzen begonnen te stijgen, maar voorzitter Jos Oostenbrink had gehoopt het nog een paar jaar uit te kunnen zingen met een (extra) gemeentelijke subsidie. Die blijft echter uit.

"Daarnaast zien we ons geconfronteerd met gigantische energielasten en onzekerheid over de prijzen de komende jaren. Nu de gemeente de locatie wil ontwikkelen voor woningbouw en er geen financiële middelen zijn om het zwembad langdurig veilig open te houden, rest ons niets anders dan te werken aan een nette beëindiging van de exploitatie van het zwembad", aldus Oostenbrink bij NH Nieuws.

Hoewel het opvallend is dat drie zwembaden vrijwel tegelijkertijd sluiten ziet Sportfondsen geen trend, zegt woordvoerster Kitty van der Valk. Sportfondsen exploiteert ongeveer honderd zwembaden in evenzoveel gemeenten in Nederland, "We zijn een grote organisatie en hebben ons energiecontract onder gunstige voorwaarden al kunnen afsluiten voor alle ellende begon", zegt Van der Valk. "De contracten met lage prijzen lopen in ieder geval dit hele jaar nog, dus onze zwembaden komen voorlopig niet in de gevarenzone."

Sportfondsen is al wel in gesprek met de betrokken gemeenten over eventuele financiële steun in 2024. "Onze eerste indruk is dat gemeenten heel bereidwillig zijn om mee te denken", aldus de woordvoerster.

Platgebeld

Intussen ligt al wel de vraag op tafel of Sportfondsen en andere zwembaden in Nederland de kinderen kunnen opvangen die nu nog zwemles volgen in de drie zwembaden die dichtgaan. Alleen al in Westervoort gaat het om 850 kinderen. "We worden platgebeld", zegt zwemleraar Fred Swiers van het Biljoenbad in Velp, vier kilometer van Westervoort.

Gisteren kreeg hij binnen twee uur zo'n twintig bezorgde ouder aan de telefoon. Maar een snelle oplossing heeft Biljoen niet. "We zitten behoorlijk vol. Voor beginnende kinderen is er een wachtlijst van een jaar. Kinderen die al iets kunnen, proberen we in te laten stromen", aldus Swiers. Bij het zwembad in Oosterbeek, iets verderop, is sprake van hetzelfde beeld. "Ja, ik ben de hele ochtend al bezig. Er liggen ook nog mailtjes. En ik heb ook al zo'n tien kinderen kunnen plaatsen", zegt eigenaar Mirjam Jager.

Ook Jager merkt dat de kosten zijn opgelopen. "Mijn energiekosten zijn verdubbeld. Op dit moment wil je geen zwembad hebben hoor! We moeten onze eigen broek ophouden", stelt ze. "Maar ik ben nu toch in gesprek met de gemeente om te kijken of die iets voor me kunnen doen. Dan gaat het in eerste instantie om ongeveer 40.000 euro om de energienota van 2021 te compenseren."

Voor de tweede keer in een jaar tijd verhoogt ze ook de tarieven. "Per 1 april gaan de nieuwe tarieven voor zwemlessen van drie kwartier met 2,50 euro omhoog", aldus Jager. En net als veel andere zwembaden in Nederland staat de thermostaat lager. "Het water is kouder en de douches zijn uit."

Personeelstekort

In Noord-Holland is de situatie vrijwel gelijk. Ook daar worden de zwembaden die open blijven veel gebeld. "De wachtlijsten zijn opgelopen tot ongeveer twee à drie maanden. Er wachten nu ongeveer 160 kinderen op een plek", aldus locatiemanager Tobias Bergevoet van zwembad De Waterhoorn in Hoorn bij NH Nieuws.

Hij wijst op een extra probleem: het personeelstekort. Vooral zweminstructeurs zijn lastig te vinden. "We hebben er nu drie in opleiding, maar we zijn nog op zoek naar twee of drie zweminstructeurs. Mochten we die vinden, geeft dat ons weer wat ademruimte."