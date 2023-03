Bewakingscamera's uit, boeven slaan meteen weer toe in Almere

De tijdelijke bewakingscamera's in Almere-Haven waren maandagochtend nog maar net uitgezet toen de eerste inbrekers toesloegen. Ze forceerden het rolluik van de tabakszaak van Peter en Lydia Eissens en haalden voor 11.000 euro aan sigaretten weg.

"Ze zijn niet goed bij hun hoofd", zegt Peter Eissens bij Omroep Flevoland. Hij is woedend op de gemeente, die niet alleen de beveiligingscamera's uitzette maar dat ook officieel aankondigde per brief.

"Met die brief en berichten daarover in de media hebben ze de inbrekers gewoon een uitnodiging gestuurd", aldus Eissens. In de brief stond precies welke camera's uitgingen en welke het blijven doen. De sigarettenhandelaar spreekt over een gemeentelijke dwaling.

Ook zijn vrouw Lydia is woedend. Hun eigen bewakingscamera's deden het wel. "Je ziet drie inbrekers op hun gemak aan komen lopen" zegt ze. "Ze nemen zo'n 25 minuten de tijd om zich voor te bereiden." Daarna forceerden ze een rolluik en gooiden een raam in. Twee mannen gingen naar binnen en pakten binnen een minuut een grote hoeveelheid sigaretten.

'Praten met ondernemers'

De tijdelijke bewakingscamera's werden zo'n driekwart jaar geleden neergezet. Aanleiding was een aantal (pogingen tot) overvallen en overlast in het centrum van Almere-Haven. Eind juli 2022 werd bijvoorbeeld een vestiging van de Etos overvallen; een 15-jarige jongen is daarvoor opgepakt.

Omdat er sindsdien geen overvallen meer zijn geweest, werd een deel van de camera's maandag uitgezet. Ook de camera's die voor Tabaksshop Lydia staan. "Ik hoop dat de gemeente eens met ondernemers gaat praten", zegt Lydia Eissens nu. "En vooral dat er besproken wordt wat er nu moet gebeuren."

De gemeente Almere was vanochtend onbereikbaar voor commentaar.