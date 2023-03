Bachmoet houdt maar stand: 'Oekraïne koopt tijd voor een tegenoffensief'

"Verhoudingsgewijs sterven er meer Russen dan Oekraïners. Je legt je tegenstander dus veel verliezen op. Ook brengen de Russen enorm veel mensen en materieel naar Bachmoet. Die kun je dus nergens anders inzetten. En ten derde is elke dag dat Bachmoet standhoudt winst voor Oekraïne om zo spullen uit het Westen in te voeren. Dat gaat een rol spelen. Vergeet vooral ook de symbolische waarde van de stad niet. Daar heeft het bezoek van Zelensky ook alles mee te maken."

Hoe hard er ook gevochten wordt in de stad, het front lijkt maar weinig te verschuiven. "En eigenlijk maken de Russen in de hele regio geen vorderingen", zegt oud-commandant der Landstrijdkrachten Mart de Kruif in het NOS Radio 1 Journaal. "Elke dag wordt er intens gevochten, maar we zien niet een gecoördineerd Russisch offensief op gang komen. Dat is opmerkelijk. Elke dag weer lukt het niet."

"Ik ben vereerd om hier vandaag te zijn." Zichtbaar trots en aangedaan bracht de Oekraïense president Zelensky gisteren een bezoek aan Bachmoet en de militairen daar. De stad is al maanden toneel van hevige gevechten, waar maar geen einde aan lijkt te komen. Het is misschien wel de dodelijkste slag tot nu toe in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

Voor hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden Frans Osinga is het lastig te zeggen waarom het voor de Russen moeilijk is om door te drukken. "De vraag is eigenlijk: is Bachmoet het centrum van het offensief? Als dat zo is, is het merkwaardig dat de Russen de stad niet innemen."

"Maar het front rond Bachmoet is honderden kilometers lang, dat moeten we niet vergeten. We horen wel dat de Russen buitensporige verliezen lijden tegen de terreinwinst die ze boeken. Het is ook opmerkelijk dat ze eigenlijk geen gebruikmaken van tanks en andere pantservoertuigen."

De reden daarvoor is volgens Osinga mogelijk het koude en natte weer. In de modder hebben dit soort voertuigen het moeilijk. "Wellicht dus dat ze bij beter weer met een groot offensief komen. Maar dat is lastig te zeggen omdat we niet goed weten wat er ver achter het front wordt verzameld."