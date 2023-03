Gestrand Nederlands zeilschip kan doorvaren, leerlingen krijgen les over mediawijsheid

Het Nederlandse zeilschip Noorderlicht dat vannacht in Noorwegen aan de grond liep, heeft geen schade opgelopen en kan doorvaren. De veertien Nederlandse kinderen die aan boord waren gaan nu met hun docenten en de bemanning op weg naar Spitsbergen. Over ongeveer drie weken worden ze weer thuis verwacht.

De 46 meter lange tweemaster strandde vannacht om 02.30 uur bij Rugholmen, een eilandje ten noorden van de stad Trondheim. "Toen het eb werd, zakte het water onder het schip weg en kwam het scheef te liggen. De generatoren kunnen dan niet draaien", zegt Christophe Meijer namens Masterskip, een reisorganisatie die scholieren van 14 tot 17 jaar zes weken school op zee aanbiedt.

"Omdat het nacht was en koud hebben we de trainees van boord gehaald. We lagen heel dicht bij de kant. Ze zijn met een rubberboot naar de kant gebracht en daar door een reddingsdienst opgepikt. Vandaar naar een hotel overgebracht."

Workshops

Als het vloed wordt kan het schip verder en worden de kinderen opgehaald om de reis naar Spitsbergen voort te zetten. Onderweg krijgen ze ook lessen in mediawijsheid, zegt Meijer. Dit keer zal dat gaan over wat er gebeurt als je zelf ineens nieuws bent.

De reizen van Masterskip zijn bedoeld voor leerlingen uit 4 havo en 4 en 5 vwo. De leerlingen maken drie tot vier lesuren per dag, begeleid door een coach. Ze krijgen vier tot zes toetsen mee van school die ze aan boord moeten maken.

Daarnaast doen ze mee aan workshops over bijvoorbeeld navigatie, zeezeilen, de techniek aan boord, meteorologie, de samenstelling van het zeewater en het zeeleven. De kosten liggen tussen de 6500 euro en 8000 euro per reis.