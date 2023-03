NTR gaat laatste aflevering Verhaal van Nederland niet aanpassen

De NTR laat bij de uitzending van de laatste aflevering van Het verhaal van Nederland geen disclaimer zien, zoals vier belangenorganisaties van het voormalig verzet uit de Tweede Wereldoorlog eisen. De omroep zegt dat de aflevering Bevrijders en bezetters, net als de hele serie, met veel zorg is gemaakt. Een disclaimer zou geen recht doen aan die zorgvuldigheid.

Volgens de belangenorganisaties wekken de makers de indruk dat het verzet in Nederland vrijwel niet bestond, dat het Nederlandse volk laf was en dat het op grote schaal actief met de Duitse bezetter meewerkte.

Omdat de laatste aflevering zaterdag wordt herhaald en vooral omdat hij ook in scholen wordt gebruikt, willen ze dat de NTR aan het begin van de uitzending een tekst in beeld brengt, waarin staat dat daarin een onvolledig en onjuist beeld van het verzet wordt geschetst. Zo niet, dan komt er een kort geding, zei hun advocaat dinsdag.

Eerdere klacht

De NTR had vorig jaar, toen de serie voor het eerst werd uitgezonden, een gesprek met een van deze belangenorganisaties. "Met respect voor de standpunten heeft de NTR toen laten weten nog steeds volledig achter de uitzending te blijven staan en deze dus niet te zullen wijzigen", zegt de NTR nu. Er is voor de omroep sindsdien dus niets veranderd.

De NTR heeft na dat gesprek op de website van de serie wel een verwijzing gemaakt naar eerder gemaakte NTR-uitzendingen en achtergrondverhalen over het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Op die programma's hebben de belangenorganisaties geen kritiek. Deze verwijzing is komende zaterdag ook te zien bij de herhaling van de aflevering.

Daarnaast zijn toen in de speciale schooltv-versie van Bevrijders en bezetters en de bijbehorende lesbrief een aantal kleine aanpassingen gedaan.