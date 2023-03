Opnieuw stakingen in Frankrijk: openbaar vervoer en vliegverkeer ontregeld

Vandaag wordt in Frankrijk opnieuw het publieke leven ontregeld door massademonstraties en stakingen vanwege de doorgedrukte pensioenhervormingen van president Macron. "Het beste antwoord dat we de president kunnen geven, is dat er miljoenen mensen de straat op gaan en gaan staken", zei vakbondsleider Philippe Martinez van de CGT-vakbond.

De vakbonden willen vandaag opnieuw massaal gaan demonstreren. In veel steden zijn demonstraties gepland, waaronder Parijs, Bordeaux, Lyon, Lille, Nantes, Straatsburg en Montpellier.

Door de stakingen van vandaag wordt het openbaar vervoer ernstig verstoord en ook luchthavens worden getroffen. Op Parijs-Orly wordt een derde van de vluchten geannuleerd, schrijft Le Figaro. Op andere luchthavens vertrekt een op de vijf vluchten niet. De krant meldt ook ook een blokkade van terminal 1 op luchthaven Charles de Gaulle. Door de onaangekondigde demonstratie is de toegang tot de terminal geblokkeerd voor automobilisten.

Motie van wantrouwen overleefd

Vandaag leggen ook onder meer basisschoolleraren het werk neer. Daarnaast gaan de stakingen bij de oliedepots en vuilnisophalers door.

Vanaf september gaat de pensioenleeftijd in Frankrijk geleidelijk omhoog van 62 naar 64 jaar, tot veel ongenoegen van veel Fransen. De regering van president Macron overleefde deze week ternauwernood een motie van wantrouwen.

Vorige week drukten premier Borne en Macron de verhoging van de pensioenleeftijd door het parlement. Gisteren reageerde Macron voor het eerst op de kritiek en de verontwaardiging daarover, in een uitgebreid tv-interview.

Zelfvoldaan en beledigend

In het interview zei Macron dat hij eigenlijk geen andere optie ziet dan het verhogen van de pensioenleeftijd. Het huidige systeem is volgens hem niet meer in balans "en hoe langer we wachten, hoe erger het wordt", zei hij. Het interview werd door 10 miljoen mensen bekeken.

Alternatieven voor hervorming zoals het verlagen van de pensioenen, het verhogen van belastingen of het land dieper in de schulden steken, zijn volgens Macron allemaal onwenselijk.

De reacties op het optreden waren niet positief. Critici noemden de opmerkingen van de president zelfvoldaan en beledigend, en beschuldigden hem van gebrek aan realiteitszin.