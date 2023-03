Virusuitbraak in selectie Oranje: vijf internationals per direct naar huis

Het is niet bekend om wat voor virus het gaat. Wel is duidelijk dat het niet om het coronavirus gaat.

Vijf Oranje-internationals zijn daags voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk per direct naar huis teruggekeerd. Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Sven Botman, Joey Veerman en Bart Verbruggen kampen met een virusinfectie.

Begin deze week haakten Frenkie de Jong en Steven Bergwijn al af vanwege blessures. Veerman werd toen samen met Donyell Malen opgeroepen als vervanger. Voor de Volendammer was het de eerste keer dat hij bij de selectie van Oranje zat, dat gold ook voor Verbruggen.

Gravenberch en Scherpen waren al met Jong Oranje op trainingskamp in Spanje, De Vrij wordt de 23ste speler bij de selectie. Na de wedstrijd tegen Frankrijk wordt de samenstelling van de selectie opnieuw bekeken.

EK-kwalificatieduels Oranje live bij de NOS

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Frankrijk en Nederland wordt op vrijdag om 20.45 uur gespeeld in het Stade de France. De wedstrijd is live te volgen via NPO 3, NOS.nl, de NOS-app en Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1.

Dat geldt ook voor Nederland-Gibraltar, de wedstrijd die maandag in De Kuip gespeeld wordt.