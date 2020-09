Actievoerders na 'coronastop' weer op de bres voor het klimaat

Jongeren in India demonstreren tegen de klimaatverandering - AFP

"We moeten nu in actie komen, anders raken we dit kwijt", zegt de 18-jarige Mya-Rose Craig, terwijl ze een protestbord vasthoudt, omgeven door ijskappen. De Britse actievoerder voer in het kader van Klimaatactiedag naar de Noordpool op een schip van Greenpeace. Staande op het ijs vroeg zij vandaag aandacht voor klimaatverandering. Volgens Craig ging het om het noordelijkste klimaatprotest ooit. Craig is niet de enige die demonstreert, al bevond niet iedereen zich zo noordelijk. Over de hele wereld gingen vandaag activisten na maanden de barricades weer op voor het klimaat, in het kader van Klimaatactiedag. Volgens de organisatie achter het protest waren er acties op 2500 plekken in de hele wereld. Bekijk hier hoe Mya-Rose Craig op een ijsschots demonstreert op de Noordpool:

Meest Noordelijke klimaatprotest - NOS

In Amsterdam en Utrecht verzamelden zich enkele tientallen demonstranten. Zo'n zestig mensen kwamen samen bij het homomonument bij de Westerkerk. Een groot contrast met vorig jaar, toen in maart tienduizenden betogers in de hoofdstad meededen aan de klimaatmars. Sinds de uitbraak van de coronacrisis staan openbare klimaatdemonstraties op een laag pitje. Toch is de klimaatbeweging tijdens de pandemie niet geheel van het toneel verdwenen.

Zo waren er volgens Duitse media vandaag in Duitsland ongeveer vierhonderd demonstraties, verspreid over verschillende steden. Daar waren het overwegend jongeren die actievoerden. Bij de Brandenburger Tor in Berlijn verzamelden zich duizenden demonstranten en ook in Frankfurt, Aken en Keulen kwamen activisten met mondkapjes samen. Greta Thunberg Ook de Zweedse Greta Thunberg deed mee. De 17-jarige Thunberg gaf in 2018 het startsein voor Fridays for Future toen zij met spijbelen begon, bedoeld als campagne om aandacht te vragen voor het klimaatprobleem. Thunberg stond voor het Zweedse parlement in Stockholm, samen met een handjevol andere demonstranten. "In Zweden mogen we niet met meer dan vijftig mensen samengekomen, dus we passen ons aan", schreef Thunberg op Instagram.

Greta Thunberg in Stockholm - AFP