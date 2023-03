Zes woningen en auto's beschadigd na aanslag in Antwerpen

Meerdere huizen en auto's in Antwerpen zijn vannacht beschadigd geraakt door een aanslag met een explosief bij een woning in de wijk Borgerhout, melden Belgische media. Niemand raakte daarbij gewond.

De Belgische politie vermoedt dat er sprake is van een aanslag in het drugsmilieu, al moet onderzoek uitwijzen wat er precies gebeurd is. Wie vannacht de bom lieten ontploffen is nog niet bekend.

Bij de explosie liepen ook omliggende huizen flinke schade op. "De klap moet enorm zijn geweest", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns tegen de VRT. In totaal raakten zes woningen bij de ontploffing beschadigd: "Dat gaat dan over glasbreuk maar ook rolluiken die beschadigd zijn en twee voertuigen die schade hebben opgelopen".

Drugssmokkel

Antwerpen wordt al langer geteisterd door drugsgeweld. Een belangrijke oorzaak daarvan is de illegale drugssmokkel in de Antwerpse haven. Sinds afgelopen zomer is er sprake van een forse stijging van het aantal incidenten. Belgische krant HLN meldde begin deze maand dat er sindsdien meer dan vijftig drugsgerelateerde aanslagen zijn gepleegd in de stad.

Criminelen proberen met name cocaïne via de haven het land in te krijgen. Daarbij werken ze vaak ook nauw samen met Nederlandse drugssmokkelaars. Onlangs werden meerdere Nederlanders opgepakt voor grote cocaïnevondsten in Antwerpen.