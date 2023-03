Akkoord in Brussel voor terugdringen uitstoot scheepvaart: 'Willen juist nu investeren'

"Iets meer dan de helft van onze achterban heeft een vloot met kleinere schepen. Je kan dan denken 'mooi wij vallen buiten die regels', maar ze willen juist nu investeren. Het wordt gezien als een kans om de vergroening te versnellen, maar als je er geen onderdeel van bent dan is het lastig omdat het zo duur is."

"Het heeft nog best lang geduurd, maar we zijn blij dat er nu een akkoord ligt. Het geeft duidelijkheid richting de sector", zegt Nick Lurkin, adviseur Klimaat en Milieu bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR).

De Europarlementariër is blij dat er na twee jaar onderhandelen nu een akkoord ligt. De hele transportsector is voor een kwart verantwoordelijk voor alle Europese uitstoot, de zeevaart is goed voor ongeveer 4 procent.

"Het is een wereldprimeur. Voor het eerst worden er afspraken gemaakt voor verduurzaming van de maritieme sector", zegt PvdA'er Tax in het NOS Radio 1 Journaal. "In het klimaatakkoord van Parijs werd deze hele sector niet genoemd, maar iedereen moet verduurzamen. Dus ook de scheepvaart."

Grote zeeschepen moeten de komende jaren stapsgewijs de CO2-uitstoot terugdringen, te beginnen met 2 procent in 2025. Met als uiteindelijk doel in 2050 de CO2-uitstoot met 80 procent te hebben verminderd.

"Een historisch akkoord" noemt Europarlementariër Vera Tax het. In Brussel zijn het Europees Parlement en de Raad voor Transport en Toerisme het vannacht eens geworden over regels voor het verduurzamen van de internationale scheepvaart.

De vraag is of er genoeg groene brandstof kan worden geproduceerd om die CO2-uitstoot dusdanig te verminderen. Daar ligt een rol voor de producent en de leveranciers, zegt Lurkin. "We zijn blij dat de Europese Commissie dat punt ook erkend. Mocht er namelijk niet genoeg geproduceerd worden dan krijg je ook geen boete."

Elektriciteit in de haven

In het principeakkoord worden niet alleen regels opgesteld voor de verlaging van de CO2-uitstoot van de schepen, ook moeten de schepen vanaf 2030 als ze aangemeerd liggen in de havens elektriciteit gebruiken. Nu laten schepen hun motoren draaien om het schip van energie te voorzien, dat moet volgens het akkoord veranderen.

Tax: "Door vertrekkende en binnenkomende schepen, maar ook door aangemeerde schepen is er een enorme luchtvervuiling van die CO2-uitstoot. Door ervoor te zorgen dat in 2030 in de havens elektriciteit gebruik wordt, zorgen we de uitstoot afneemt. Als het goed is tot nul."

Als havens en schepen zich niet aan de nieuwe regels houden, volgen hoge boetes. "Het heeft geen zin om regels te bedenken en niet te handhaven", aldus de Nederlandse Europarlementariër.