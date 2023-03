Complete tandartspraktijk uit Deventer gaat naar Oekraïne

Tal van boren, een speciale tandartsstoel met spoelbak. lampen, klein handgereedschap en zelfs composiet om gaatjes mee te vullen. De gepensioneerde tandarts Rien van Koeveringe (69) uit Deventer stelt zijn complete tandartspraktijk beschikbaar aan Oekraïne. Binnenkort wordt een begin gemaakt met de ontmanteling van de praktijk, half april gaat alles op transport naar het dorp Karpylivka in het westen van het land.

"Toen ik nog werkte, was de gedachte al bij mij opgekomen dat ik de praktijk aan een goed doel zou geven als ik zou stoppen met werken", zegt Van Koeveringe bij RTV Oost. De aanschafkosten van pakweg anderhalve ton heeft hij allang afgeschreven. "De apparatuur staat hier al ruim twee jaar te verstoffen, het voelt goed om de praktijk op deze manier over te dragen."

De praktijk wordt naar Karpylivka gebracht door Salland voor Oekraïne, een stichting die al sinds 1996 hulptransporten regelt. "Voor de jongens in Oekraïne, die er straks mee gaan werken, is dit goud", zegt Jan Bisschop van de stichting. "Ik ben echt heel blij met deze gift. De praktijk wordt overgedragen aan een medische post in het dorp waarin naast een tandarts ook een huisarts gevestigd is. De mensen die er straks gaan werken zijn kennissen van hem, een arts en een verpleegkundige waarvan de vier dochters een paar maanden bij hem in huis hebben gewoond omdat ze moesten vluchten voor het oorlogsgeweld."

"De huidige apparatuur in de medische post is sterk verouderd en deze voor Oekraïense begrippen moderne tandartspraktijk is daarom meer dan welkom", vervolgt hij.

Druppel op gloeiende plaat

"We horen vaak verhalen dat mensen in de Oekraïne helemaal niet meer behandeld kunnen worden omdat tandartspraktijken en huisartspraktijken gebombardeerd zijn. Spullen zijn kwijtgeraakt of niet meer te krijgen", vult Rob Aavan de stichting aan. "Daarom is het belangrijk om dit soort hulp die kant op te sturen. Het is misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar ieder mens dat ermee geholpen wordt, is er een."

Er zijn drie vrijwillige elektriciens en loodgieters ingeschakeld om de praktijk te ontmantelen. "Tandartsen werken met fijn instrumentarium dat wordt aangedreven door micro-motoren", aldus Van Koeveringe. "Dat betekent dat er in de praktijk overal elektriciteitsleidingen onder de vloer door lopen. Verder gebruiken we water en lucht, daarvoor liggen ook veel leidingen in de grond die allemaal afgekoppeld moeten worden. Plus dat we speeksel en andere zaken continu moeten afzuigen en daarvoor staat ook nog een heel grote motor in de praktijk. Die moet ook mee."