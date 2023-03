Amsterdam wil maximumsnelheid van 20 km/u voor elektrische fietsen

Amsterdam wil de maximumsnelheid van elektrische fietsen terugbrengen naar 20 kilometer per uur. Hiermee moet de verkeersveiligheid in de stad verbeterd worden.

Fietspaden worden drukker en de snelheidsverschillen op het fietspad worden groter, waardoor het vooral gevaarlijk wordt voor kinderen en ouderen, schrijft Het Parool.

Verkeerswethouder Melanie van der Horst wil de snelheid voor elektrische fietsers daarom terugbrengen naar 20 kilometer per uur. Zo'n maximumsnelheid voor fietsers op fietspaden is nu niet mogelijk; daarvoor is nieuwe landelijke regelgeving nodig. Wethouder Van der Horst gaat zich daar in Den Haag hard voor maken.

Op de weg fietsen

Voor die tijd wil de hoofdstad al fietsers langzamer laten rijden met behulp van technologie in bepaalde gebieden. "Een app moet bijvoorbeeld rood kleuren als de fietser dit gebied in rijdt of het stuur moet door een trilling een waarschuwing geven", schrijft de krant.

Ook wil de gemeente een pilot invoeren om snellere fietsers te verplaatsen naar de rijbaan. Eind dit jaar wordt voor een groot deel van de wegen in Amsterdam de maximumsnelheid 30 kilometer per uur. E-bikes moeten zich op die wegen dan aan dezelfde maximumsnelheid houden.

"Een snellere fietser wordt daarmee verleid op de weg te fietsen of zijn snelheid te verlagen op het fietspad, waarmee naar verwachting de verkeersveiligheid op fietspaden toeneemt", citeert de krant uit een brief van Van der Horst aan de gemeenteraad.

Opmars e-bike gaat door

De e-bike blijft populair in Nederland. Van de 855.000 fietsen die in 2022 nieuw verkocht werden, waren er 486.000 elektrisch. Het aandeel van e-bikes, zowel in aantallen als in omzet, stijgt al 10 jaar achter elkaar, meldde brancheorganisatie Bovag onlangs.

Ongevallenregister STAR kwam begin dit jaar met voorlopige cijfers van het aantal verkeersongelukken in Nederland van het afgelopen jaar. Daarin is te zien dat een stijgend aantal fietsers, onder wie gebruikers van e-bikes, betrokken raakte bij ongelukken.

"Dat is ook niet zo gek omdat veel meer mensen zijn gaan fietsen en er meer e-bikes op straat zijn gekomen", zei portefeuillehouder Verkeer Paul Broer van de Nationale Politie daarover.