Zeilschip met 14 Nederlandse tieners aan boord strandt in Noorwegen

Het Nederlandse zeilschip Noorderlicht is met 26 mensen aan boord vastgelopen in Noorwegen. Onder de passagiers zijn veertien Nederlandse kinderen van 14 tot en met 18 jaar, meldt de Noorse omroep NRK.

Het 46 meter lange schip strandde vannacht om 02.30 uur bij Rugholmen, een eilandje ten noorden van de stad Trondheim. Een half uur later kreeg de reddingsmaatschappij van Zuid-Noorwegen de melding dat het schip in nood was.

De reddingsdienst heeft iedereen van boord gehaald, op de kapitein en de stuurman na. Zij wachten op de komst van een sleepboot. De andere opvarenden kwamen aan het begin van de ochtend aan bij het vasteland. De stemming onder hen zou goed zijn. Er zijn geen gewonden.

De kapitein van de reddingsboot zegt tegen NRK dat er een sneeuwstorm woedt en het zicht 'matig' is. De verwachting is dat het weer verder verslechtert. Hij wijt het vastlopen aan een fout van de bemanning.

Swan Expeditions

De Noorderlicht is een tweemastschoener van Swan Expeditions uit Akkrum, een bedrijf dat zich specialiseert in reizen voor scholen. De toenmalige eigenaar noemde het twee jaar geleden bij Omrop Fryslân een bijzonder schip, omdat het geschikt is voor poolreizen. Het was van 1910 tot 1963 in gebruik als lichtschip in de Oostzee bij de Duitse stad Flensburg.

De Noorderlicht kwam in november vorig jaar ook al in de problemen op de Atlantische Oceaan. De as die de schroef aandrijft was verschoven, waardoor de schroef het roer blokkeerde en het schip stuurloos was. Het werd naar het vasteland gesleept en de leerlingen die aan boord waren, kregen enige tijd les in Lissabon. Nadat het probleem was verholpen, konden ze hun reis naar het Caribisch gebied voortzetten.