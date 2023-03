Wekdienst 23/3: Moslims beginnen met vasten voor ramadan • De Keukenhof gaat open

Eerst het weer: Vandaag is het veelal bewolkt. Verspreid over het land valt een aantal pittige buien met kans op hagel en onweer. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 12 tot 16 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig met soms veel wind.

Goedemorgen! Honderdduizenden moslims in Nederland beginnen bij zonsopgang met vasten voor de ramadan. En de Keukenhof in Lisse opent haar deuren voor bezoekers.

Honderdduizenden moslims in Nederland beginnen aan de vastenmaand ramadan. Gedurende deze periode mogen moslims van zonsopgang tot zonsondergang niet eten, drinken, roken en seks hebben. Het is een maand van bezinning, een periode waarin meer aandacht aan liefdadigheid wordt besteed.

Bloemententoonstelling Keukenhof opent de deuren voor bezoekers. Jaarlijks komen meer dan een miljoen mensen uit de hele wereld naar het park in Lisse.

Centrale stembureaus stellen de definitieve uitslagen vast van de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. De meeste provincies maken vandaag de resultaten bekend. Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland komen morgen met de uitslagen.

De NPO 3FM Awards worden uitgereikt in het Paard in Den Haag. Goldband is met vier nominaties de grootste kanshebber.

De invoering van een nieuw stelsel voor de spaartaks loopt waarschijnlijk opnieuw vertraging op, zegt staatssecretaris Van Rij in een interview in NRC. Het kabinet wil vanaf 1 januari 2026 belasting gaan heffen over het werkelijke rendement op spaargeld en beleggingen in box 3, maar die datum is volgens de staatssecretaris voor Fiscaliteit praktisch niet haalbaar.

Het oorspronkelijke plan uit het regeerakkoord was om het nieuwe systeem vanaf 2025 in werking te laten treden, maar vorig jaar september werd al duidelijk dat die planning niet realistisch was. Nu lijkt de invoering dus nog langer te gaan duren.

"Om heel eerlijk te zijn: als het wetsvoorstel er deze zomer ligt, en we willen ook nog een internetconsultatie doen, en als je daarna anderhalf jaar uittrekt voor het wetgevingstraject, dan wordt het wel heel ingewikkeld om 1 januari 2026 te halen", zegt Van Rij tegen de krant. "Want je hebt ook nog anderhalf jaar nodig voor de implementatie." Daardoor lijkt het erop dat de nieuwe heffing op zijn vroegst in 2027 kan worden ingevoerd.

Amerikaanse beroemdheden aangeklaagd voor illegale cryptoreclame: Onder anderen actrice Lindsay Lohan en youtuber en bokser Jake Paul zouden hun socialemedia-accounts hebben gebruikt voor het aanprijzen van twee cryptomunten.

'Expertisecentrum verleende opnieuw vaker euthanasie': Het aantal goedgekeurde verzoeken steeg met 11 procent naar een totaal van 1240.

Nog even over de Keukenhof: het park is nu een plek om te genieten van bloemen, maar oorspronkelijk had het een andere functie.