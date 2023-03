Vader met vliegangst zag Meeuwsen nog nooit op Spelen: 'Extra motivatie'

Beachvolleyballers Alexander Brouwer (33) en Robert Meeuwsen (35) stonden al twee keer op de Olympische Spelen, maar de ogen van de twee gaan nog altijd stralen als het gaat over opnieuw een olympische kwalificatiecyclus. Komend weekend staat er voor het duo weer een belangrijk toernooi op het programma, waar flink wat punten te verzamelen zijn voor de olympische ranglijst. "Het geeft toch altijd wel een kriebeltje als je weet dat je weer naar een Olympische Spelen toewerkt", geeft de 35-jarige Meeuwsen toe. Hij stond samen met Brouwer op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro, waar het duo de bronzen medaille veroverde, en van 2021 in Tokio. Om in 2024 in Parijs te staan, is het volgende doel en voor Meeuwsen zit daar nog een "extra motivatie" aan vast. Zijn vader heeft namelijk vliegangst en kon dus nog nooit een olympische wedstrijd van zijn zoon bijwonen. "Dit is de eerste keer dat het in de buurt van huis is. Dus dat is nog wel een dingetje, dat hij daar dan kan komen kijken." Mooie baan Meeuwsen heeft sowieso weinig moeite zichzelf op te laden voor een nieuw seizoen. Hij krijgt nog altijd "een enorme kick" van zijn sport. "Vooral als je weer in een volgepakt stadion staat en mooie wedstrijden mag spelen. Dan denk ik: dit is zo'n mooie baan om te hebben. Dat maakt het heel makkelijk de energie op te brengen elke dag in het zand te staan."

Dit zijn de kwalificatie-eisen voor de Spelen van Parijs: 24 teams per gender mogen deelnemen, maximaal twee teams per land. Organisator Frankrijk krijgt automatisch één ticket per gender.

Winnaars van de WK 2023 (6 tot en met 15 oktober) verdienen een ticket.

De 17 hoogstgeplaatste teams op olympische ranglijst verdienen een ticket. De ranglijst wordt gebaseerd op de beste twaalf resultaten als team in de periode van 1 januari 2023 tot en met 10 juni 2024.

De winnaars van de continentale kwalificatietoernooien verdienen de laatste vijf tickets. Deze continentale OKT's worden gespeeld tussen 13 en 23 juni 2024.

Maar Meeuwsen vertelt ook tijdens een persmoment van de Nederlandse beachvolleybalselectie halverwege februari dat "het natuurlijk niet altijd leuk is" als je al zo lang - liefst dertien jaar - met dezelfde partner volleybalt. "Er zitten ook wel mindere momenten tussen. En dan is het juist zaak om te kijken: hoe komen we daaruit, hoe gaan we weer presteren." Volgens de in Nieuwegein geboren atleet helpt het op dat soort momenten dat ze elkaar "door en door kennen". "We merkten van begin af aan dat het echt klikte tussen ons. We kunnen het heel goed met elkaar vinden, zowel binnen als buiten het veld. Die basis zie je, denk ik, nog steeds terug en dat helpt ons nog steeds om op het veld goed te presteren." Extreem lang Dertien jaar is een "extreem lange periode" om samen te spelen in het beachvolleybal, weet Meeuwsen. "Je ziet het verder heel weinig. Er is alleen een Spaans duo dat nog langer samenspeelt, volgens mij." "Maar we bevestigen elke keer wel weer waarom we nog steeds samen spelen. Want ook, zoals afgelopen jaar, stonden we tweede op de wereldranglijst en hebben we supergoede resultaten neergezet. Dat bevestigt voor mij ook wel weer: dit is de reden dat we samenspelen. Omdat we samen gewoon het beste duo zijn hier."

Zolang ik me fysiek zo voel als nu, als we zo presteren, dan gaan we ook nog naar de volgende Spelen toe. Beachvolleyballer Robert Meeuwsen