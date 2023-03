'Expertisecentrum verleende opnieuw vaker euthanasie'

Het Expertisecentrum Euthanasie heeft vorig jaar opnieuw vaker euthanasie verleend. Het aantal goedgekeurde verzoeken steeg met 11 procent naar een totaal van 1240. Dat blijkt volgens Trouw uit de jaarcijfers van het expertisecentrum, dat mensen helpt die voor euthanasie niet bij hun eigen arts terechtkunnen.

Een arts kan een euthanasieverzoek bijvoorbeeld te ingewikkeld vinden. In zo'n geval helpt het Expertisecentrum, voorheen de Levenseindekliniek, bij dat soort verzoeken.

Behalve het aantal goedgekeurde verzoeken steeg het totaal aantal ingediende euthanasieverzoeken vorig jaar ook, van 3689 naar 4159. Een derde van de patiënten die zich bij het centrum melden, krijgt euthanasie. Dat percentage is volgens Trouw al jaren stabiel. Niet alleen bij het Expertisecentrum, maar ook landelijk stijgt het aantal verzoeken om euthanasie.

Meer ouderen

Die stijging is volgens de krant verklaarbaar door de toename van het aantal ouderen. Maar euthanasie is volgens experts ook bekender geworden. Verder vinden babyboomers het belangrijker om zelf te beslissen over hun dood.

Een vijfde van de euthanasieverzoeken bij het Expertisecentrum komt van patiënten met psychisch lijden. Dat zijn er wat minder vergeleken met 2021. Die daling valt mogelijk te verklaren doordat behandelend psychiaters vaker zelf euthanasie verlenen.