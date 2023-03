Amerikaanse beroemdheden aangeklaagd voor illegale cryptoreclame

Acht Amerikaanse beroemdheden zijn aangeklaagd voor het illegaal promoten van cryptomunten. Onder anderen actrice Lindsay Lohan, youtuber en bokser Jake Paul en zanger Ne-Yo zouden hun socialemedia-accounts hebben gebruikt voor het aanprijzen van twee cryptomunten, zonder dat ze daarbij hadden vermeld dat ze betaald werden om reclame te maken.

De bekende Amerikanen zijn aangeklaagd door waakhond SEC. Behalve Lohan, Paul en Ne-Yo hebben rapper Lil Yachty, zanger Akon en porno-actrice Kendra Lust een schikking getroffen voor in totaal ruim 400.000 dollar.

Paul moest het meeste betalen: meer dan 100.000 dollar. Ze hebben niet toegegeven betrokken te zijn geweest bij de cryptoaffaire. Rapper Soulja Boy en zanger Austin Mahone hebben niet geschikt met de SEC. Waarom is onduidelijk.

Wash trading

De investeerder achter de munten TRX en BTT, Justin Sun, wordt aangeklaagd voor fraude. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan wash trading. Daarbij koopt en verkoopt een investeerder op korte termijn voor hetzelfde bedrag hetzelfde aandeel in een munt, waardoor de schijn wordt gewekt dat er wordt gehandeld in een munt.

Sun is namens Granada afgevaardigde bij de Wereldhandelsorganisatie WTO. Volgens de SEC verblijft de Chinese staatsburger momenteel in Singapore of Hongkong.

Het is niet de eerste keer dat beroemdheden met miljoenen volgers cryptovaluta aanprijzen zonder aan te geven dat ze ervoor betaald worden. Onder anderen acteur Matt Damon, actrice Reese Witherspoon en American football-icoon Tom Brady deden dat de afgelopen jaren. Realityster Kim Kardashian moest vorig jaar een boete van 1 miljoen dollar betalen voor het illegaal aanprijzen van Ethereum Max. Acteur Steven Seagal schikte in 2020 in een soortgelijke zaak voor 300.000 dollar.