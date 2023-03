Spaartaks over werkelijk rendement waarschijnlijk verder vertraagd

De invoering van een nieuw stelsel voor de spaartaks loopt waarschijnlijk opnieuw vertraging op, zegt staatssecretaris Van Rij in een interview in NRC. Het kabinet wil vanaf 1 januari 2026 belasting gaan heffen over het werkelijke rendement op spaargeld en beleggingen in box 3, maar die datum is volgens de staatssecretaris voor Fiscaliteit praktisch niet haalbaar. Het oorspronkelijke plan uit het regeerakkoord was om het nieuwe systeem vanaf 2025 in werking te laten treden, maar vorig jaar september werd al duidelijk dat die planning niet realistisch was. Nu lijkt de invoering dus nog langer te gaan duren. 'Heel ingewikkeld' "Om heel eerlijk te zijn: als het wetsvoorstel er deze zomer ligt, en we willen ook nog een internetconsultatie doen, en als je daarna anderhalf jaar uittrekt voor het wetgevingstraject, dan wordt het wel heel ingewikkeld om 1 januari 2026 te halen", zegt Van Rij tegen de krant. "Want je hebt ook nog anderhalf jaar nodig voor de implementatie." Daardoor lijkt het erop dat de nieuwe heffing op zijn vroegst in 2027 kan worden ingevoerd.

Wat is er mis met de spaartaks? Het gaat om de vermogensrendementsheffing, ook wel spaartaks genoemd, in box 3. Je betaalt belasting over vermogen vanaf 50.000 euro of 100.000 euro als je een fiscale partner hebt. De Belastingdienst mocht de aanslag baseren op een fictief rendement, niet op het werkelijk behaalde rendement. De overheid ging daarbij uit van rendement door beleggingen, maar ook veel mensen laten hun vermogen op de bank staan en sparen. Omdat sparen de afgelopen jaren door de lage rente amper iets opleverde, was de regeling voor spaarders ongunstig. Zij haalden geen tot vrijwel geen rendement, maar moesten wel belasting betalen, omdat de overheid dus uitging van dat fictieve rendement. In een zaak die spaarders aanspanden, oordeelde de Hoge Raad in december 2021 dat de spaartaks in strijd was met de wet. Daardoor moest de Belastingdienst in ieder geval de aanslagen van alle belastingbetalers die bezwaar maakten, compenseren.