Boten Ocean Race zijn eenzaamste plek op aarde voorbij: 'Best wel spannend'

Vier boten bemand met de beste zeilers ter wereld vertrokken in januari vanuit Alicante voor een zeilmarathon van zes maanden rond de wereld. De finish van The Ocean Race ligt 60.000 kilometer verderop in de haven van Genua, waar de boten eind juni aanmeren.

Op de eenzaamste plek op aarde zijn deze dagen toch een paar mensen. Nergens op zee is land zo ver weg als bij Point Nemo. De boten die meedoen aan The Ocean Race, een van de uitdagendste zeilwedstrijden ter wereld, voeren dinsdag voorbij het onheilspellende punt.

"Het is een prestatie als zeiler om hier te zijn, heel bijzonder", zegt de 27-jarige Zoetermeerse vanuit de kajuit. "Ik ben blij, maar het is ook best wel spannend, omdat je zo ver van land bent."

Stil is het zeker op Point Nemo, op driekwart van leg drie. Het Jack Sparrow-achtige bountystrand van Ducie Island en wat rotsen voor de kust van Antarctica zijn het eerste land dat in zicht komt, 2.688 kilometer verderop.

De Nederlandse zeilster Rosalin Kuiper vaart in de derde etappe van The Ocean Race met haar team voorbij Point Nemo, de eenzaamste plek op aarde. En daar wacht een wetenschappelijke taak. - NOS

The Ocean Race, voorheen de Volvo Ocean Race, organiseerde de eerste editie in 1973. Dit jaar is de veertiende keer dat men de wereld rondzeilt. In een poging een meer ecologisch verantwoorde wedstrijd te organiseren, gooien de zeilers voor de eerste keer systematisch boeien uit tijdens het racen.

Wetenschap

Wetenschappers spitsten de oren toen ze hoorden dat men koers zette naar Point Nemo. Een zeldzame kans voor het verzamelen van data over een plek in de oceaan die zo moeilijk bereikbaar is. Om nog maar te zwijgen over de kosten die met het opzetten van een eigen expeditie gepaard zouden gaan.

Dat de vijf boten van The Ocean Race - Team Europe haakte eerder al af - aan boord plek hadden voor wat hi-techapparatuur kwam de wetenschap ook goed uit. De zeilers, onder wie Kuiper, vissen monsters zeewater op en gooien tien speciale boeien uit.

"In deze leg hebben we twee drifterboeien in het water gelaten en die verzamelen oceaanwater", zegt Kuiper. Twee van de vier boten varen met een zogeheten ocean pack aan boord, die 24 uur per dag data over het zeewater opslaat. Denk aan de temperatuur, maar ook aan het CO2-, zuurstof- en zoutgehalte van het oceaanwater.