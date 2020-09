Poetin: Rusland en de VS moeten elkaar digitaal met rust laten

De Russische president Poetin zegt een akkoord te willen tussen zijn land en de Verenigde Staten over het elkaar lastigvallen via digitale weg. Hij wil dat beide landen toezeggen elkaars verkiezingen en andere binnenlandse aangelegenheden niet te zullen beïnvloeden via internet.

In een verklaring in aanloop naar de presidentsverkiezingen in de VS op 3 november zei Poetin dat hij een nieuwe start wil in de relatie tussen beide landen. Hij noemde het risico op een grootschalige digitale confrontatie een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. Verder vindt hij dat de communicatie tussen beide landen moet worden hersteld, zodat ze belangrijke internationale veiligheidskwesties kunnen bespreken.

Intensief bemoeid

Bij de vorige verkiezingen in 2016 hebben de Russen zich digitaal intensief met de strijd bemoeid, bleek later uit Amerikaans onderzoek. De inlichtingendienst van de VS kwam erachter dat Rusland de verkiezingen, die werden gewonnen door Donald Trump, in het voordeel van Trump probeerde te sturen.

Twaalf Russen zijn aangeklaagd voor het hacken van e-mails van de Democratische Partij en de campagne van Hillary Clinton. Moskou heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken.