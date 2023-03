RIVM treft voorbereidingen voor mogelijke schimmeluitbraak bij mensen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bereidt zich samen met het Nijmeegse Radboudumc voor op een mogelijke uitbraak van de schimmel candida auris. Dat bevestigt een woordvoerder van het RIVM na berichtgeving in het AD.

Candida auris verspreidt zich al in hoog tempo in de Verenigde Staten en duikt ook op in landen rondom Nederland. Bij mensen met een zwakke afweer kan de schimmel een ernstige infectie veroorzaken. Bovendien is een behandeling lastig omdat de schimmel steeds resistenter lijkt te worden tegen schimmeldodende geneesmiddelen.

Candida auris is familie van de bekendere candida albicans, die bij vrouwen vaginale schimmel kan veroorzaken. Mensen met een gezonde afweer kunnen candida auris zelf opruimen. Daarnaast lijkt de schimmel volgens onderzoekers van het Radboudumc minder ziekmakend dan albicans. Maar beide vormen zijn vaak levensbedreigend wanneer deze in de bloedbaan terechtkomen.

Infecties in Nederland

Het RIVM wil nu "de surveillance op orde" hebben voor het geval dat candida auris zich ook in Nederland gaat verspreiden, zegt onderzoeker Thijs Bosch tegen persbureau ANP. "Dan willen we bijvoorbeeld goed uitbraakonderzoek kunnen doen."

In Nederland is in de afgelopen vijf jaar bij vijf mensen een infectie met de schimmel geconstateerd. Deze patiënten zijn er niet ziek door geworden. De schimmel werd ontdekt toen zij werden gecontroleerd op mogelijke infecties omdat zij recent in een buitenlands ziekenhuis waren geweest.