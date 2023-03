Amerikaanse rente weer verhoogd, inflatie is hardnekkig hoog

De Fed, de Amerikaanse centrale bank, heeft de rente opnieuw verhoogd, met 0,25 procentpunt. De belangrijkste beleidsrente in de VS staat nu op 4,75 tot 5 procent. De renteverhoging is bedoeld om de hardnekkig hoge inflatie te dempen, die in de VS meer dan 6 procent bedraagt.

De renteverhoging is conform de verwachting van de meeste economen en analisten, hoewel sommigen wel rekening hielden met een rentepauze, dus geen verhoging omwille van de dreigende bankencrisis.

Veilig

De Silicon Valley Bank ging kopje onder omdat de bank geen verhaal had bij de bankrun. De financiële buffers bleken door de oplopende rente veel minder waard. Klanten haalden hun geld weg bij de bank en vroegen in luttele dagen tijd meer dan 40 miljard dollar op, en dat was te veel voor de SVB. In het spoor van de SVB viel vervolgens ook een andere bank om, Signature, en moest de First Republic Bank gesteund worden.

In de persconferentie bij het rentebesluit verzekerde Fed-voorzitter Jerome Powell dat er genoeg liquiditeit beschikbaar is voor de banken. "Al het spaargeld op rekeningen in het Amerikaanse bancaire systeem is veilig."

De Federal Reserve heeft in een jaar tijd de rente nu al negen keer verhoogd. De centrale bank begon ermee toen de inflatie alsmaar steeg, aangezwengeld door de Russische inval in Oekraïne. In maart 2022 ging de rente voor het eerst omhoog naar 0,25 tot 0,5 procent, na vandaag staat die dus op 4,75 tot 5 procent. Deze hoge rentestand kende de VS voor het laatst in 2006.

Robuust en gezond

De jongste cijfers over de inflatie en de arbeidsmarkt gaven volgens Fed-voorzitter Powell de doorslag voor de rentestap. De inflatie is de afgelopen maanden hardnekkig hoog gebleven, en ligt nu zo rond de 6 procent. Dat is te hoog volgens Powell, en de prijsdruk blijft hoog. "De weg naar lagere inflatie oogt lang en hobbelig."

De dreigende bankencrisis is geen reden om de rente niet te verhogen. "SVB is echt een buitenbeentje en de bankrun was buitengewoon massief en de snelste ooit. We zijn niet bang dat het iets structureels is wat bij andere banken ook speelt", legde Powell uit. "De Silicon Valley Bank werd slecht geleid, het management heeft vreselijk gefaald. We gaan onderzoeken wat er verkeerd gegaan is en hoe we dat in de toekomst kunnen voorkomen."

Het Amerikaanse bankwezen is "robuust en gezond", zegt hij. Dat de onrust rond een paar banken wellicht tot onzekerheid leidt en terughoudendheid van banken bij de kredietverlening, vindt Powell geen probleem. "Minder kredietverlening heeft hetzelfde effect als een renteverhoging."