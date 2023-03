Voor het eerst wint zorgmedewerker met long covid rechtszaak tegen werkgever

Voor het eerst heeft een rechter een zorgwerkgever aansprakelijk gesteld voor de financiële gevolgen van een coronabesmetting van een medewerker, meldt Zorgvisie, een platform voor beleid en management in de zorg. De 28-jarige verpleegkundige kreeg december vorig jaar gelijk van de kantonrechter in Amsterdam. Het vonnis werd deze week definitief.

De verpleegkundige kreeg na een besmetting in een verpleeghuis in Zuid-Holland long covid, waar ze nog steeds last van heeft. Daardoor kan ze niet volledig werken en heeft ze hulp nodig in de huishouding. Na twee jaar ziekte is ze gekort op haar inkomen. De werkgever moet haar gemiste inkomsten en extra kosten van haar ziekte vergoeden.

De hoogte van het bedrag is nog niet vastgesteld, maar volgens het vaktijdschrift kan de claim oplopen tot enkele honderdduizenden euro's.

De verpleegkundige heeft volgens de rechter aangetoond dat ze corona heeft opgelopen op haar werk. Ze is na contact met een besmette bewoner meteen in isolatie gegaan en heeft thuis niemand op bezoek gehad. Ze heeft in die periode alleen haar ouders gezien op grote afstand, en liet haar boodschappen thuis bezorgen.

Geen mondkapjes

De vrouw kreeg van de arts van het verpleeghuis geen toestemming om een mondkapje te dragen. Ook andere medewerkers mochten die niet dragen. Er zouden te weinig mondkapjes zijn, en het zou de bewoners angst aanjagen.

Verder kon de verpleegkundige tijdens haar werk niet altijd anderhalve meter afstand houden, omdat ze met dementerende bewoners werkte. De werkgever is tekortgeschoten in de zorgplicht, aldus de rechter.

Zorgpersoneel met klachten

Met deze uitspraak zouden meer zorgmedewerkers kunnen besluiten naar de rechter te stappen. Dan moeten ze wel kunnen bewijzen dat ze de besmetting op het werk hebben opgelopen. Tijdens de coronapandemie liep zorgpersoneel het risico om zelf besmet te raken. Vooral in verpleeghuizen moesten veel medewerkers onbeschermd doorwerken. Door long covid zijn ongeveer duizend zorgmedewerkers hun baan kwijtgeraakt.

Naar schatting kampen tienduizenden mensen in Nederland met langdurige klachten na een coronabesmetting. Een groot deel van die mensen is niet in staat om normaal te functioneren en heeft klachten zoals moeheid, spierpijn en geheugenverlies.