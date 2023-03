Janssen matchwinner voor Wolfsburg-vrouwen, Chelsea klopt titelhouder Lyon

De tweede wedstrijd van de avond - en laatste van vier kwartfinales - bracht nog meer Nederlandse speelsters op het veld. Paris Saint-Germain, met Jackie Groenen aan de aftrap, ontving de Duitse kampioen VfL Wolfsburg, waar Jill Roord en Dominique Janssen in de basis stonden. Ook in de Franse hoofdstad trok de thuisploeg aan het kortste eind: 0-1.

Op bezoek bij de toernooiwinnaar van vorig seizoen, waar Oranje-international Damaris Egurrola in de basis stond en Danielle van de Donk op de bank begon, werd een 1-0 overwinning uit het vuur gesleept.

De voetbalsters van Chelsea hebben in de kwartfinales van de Champions League een knap resultaat geboekt bij Olympique Lyonnais.

Terwijl het wachten was op een Franse treffer, kwam de kampioen van Engeland er slechts mondjesmaat uit. Na een klein halfuur leverde dat echter wel het openingsdoelpunt op: de Noorse Guro Reiten krulde de bal fraai om de Chileense doelvrouw Christiane Endler heen de verre hoek in.

Lyon schreef vorig jaar door een 3-1 zege in de finale op FC Barcelona het toernooi voor de achtste keer op zijn naam en tegen Chelsea, de verliezend finalist van 2021, liet de ploeg blijken ook dit jaar weer een serieuze gooi naar de eindzege te willen doen. Eugenie Le Sommer dacht al in de beginfase met een stiftje de score te openen, maar de bal hobbelde naast.

PSG-aanvalster Ramona Bachmann speelde zich knap vrij, maar doelvrouw Merle Frohms keerde haar schot. Even later verzuimde Kadidiatou Diani een kopkans te verzilveren.

In het Parc des Princes ging er ruim een halfuur overheen voordat Paris Saint-Germain en tweevoudig Champions League-winnaar Wolfsburg, die bovendien in 2016, 2018 en 2020 verliezend finalist was, voor enige opwinding zorgden.

Kort daarop verzuimde Reiten haar tweede doelpunt te maken - ze trof het zijnet - en tien minuten voor tijd zag Van de Donk een inzet via een Engelse voetje net naast gaan.

In de tweede helft ging Lyon, met na 55 minuten ook Van de Donk tussen de lijnen, uiteraard op jacht naar de gelijkmaker. Die kreeg het bijna op een presenteerblaadje toen Chelsea-verdedigster Magdalena Eriksson, kort voor rust ingevallen voor aanvoerster Millie Bright, de bal zomaar inleverde en Delphine Cascarino via de vingertoppen van Berger de paal raakte.

Lauren James knalde bijna ook de 0-2 binnen, maar de paal voorkwam een grotere achterstand voor Lyon, dat zelf ook nog twee keer gevaarlijk werd. Sara Dabritz schoot rakelings naast en Lindsey Horan maaide in kansrijke positie over de bal.

Een strafschop leek na rust de ban te gaan breken, toen Sakina Karchaoui over de knie ging bij Marina Hegering. Maar na bestudering van de beelden zag arbiter Rebecca Welch er toch geen overtreding in.

Des te zuurder was het voor de thuisploeg dat de Engelse even later wel Elisa De Almeida, die van dichtbij de bal tegen haar hand gekopt kreeg, bestrafte. De onvrijwillige actie kostte de Française bovendien een tweede gele kaart. Janssen voltrok vervolgens vanaf elf meter op onberispelijke wijze het vonnis: 0-1.

Lieke Martens (PSG) en Lynn Wilms (Wolfsburg) verbleven de hele wedstrijd op de bank.

Finale in Eindhoven

Dinsdag won Bayern München hun eerste kwartfinalewedstrijd ook al met 1-0 van Arsenal en zegevierde Barcelona met dezelfde cijfers bij AS Roma. De finale van de Champions League voor vrouwen is op zaterdag 3 juni in Eindhoven.