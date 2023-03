Chelsea-vrouwen brengen titelhouder Lyon thuisnederlaag toe in Champions League

De voetbalsters van Chelsea hebben in de kwartfinales van de Champions League een knap resultaat geboekt bij Olympique Lyonnais.

Op bezoek bij de toernooiwinnaar van vorig seizoen, waar Oranje-international Damaris Egurrola in de basis stond en Danielle van de Donk op de bank begon, werd een 1-0 overwinning uit het vuur gesleept. Volgende week donderdag is de return in Londen.

Lyon schreef vorig jaar door een 3-1 zege in de finale op FC Barcelona het toernooi voor de achtste keer op haar naam en tegen Chelsea, de verliezend finalist van 2021, liet de ploeg blijken ook dit jaar weer een serieuze gooi naar de eindzege te willen doen. Eugenie Le Sommer dacht al in de beginfase met een stiftje de score te openen, maar de bal hobbelde naast.

Mondjesmaat

Terwijl het wachten was op een Franse treffer, kwam de kampioen van Engeland er slechts mondjesmaat uit. Na een klein halfuur leverde dat echter wel het openingsdoelpunt op: de Noorse Guro Reiten krulde bal fraai om de Chileense doelvrouw Christiane Endler heen de verre hoek in.