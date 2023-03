Tennissers in Miami begonnen aan volgend masterstoernooi, Swiatek haakt af

Een paar dagen na het 'vijfde grandslamtoernooi' in Indian Wells is voor de tennissers in de Verenigde Staten het volgende prestigieuze toernooi begonnen: dat van Miami in het Hard Rock Stadium.

Zonder Novak Djokovic, Rafael Nadal, Tallon Griekspoor en ook Iga Swiatek. De Poolse titelverdedigster en nummer een van de wereld meldde zich woensdag af met een ribblessure.

In Indian Wells reikte Swiatek tot de finale. Daarin werd ze in twee sets verslagen door de Kazachse Jelena Rybakina.

Duel der US Open-winnaars

De geplaatste spelers hebben in Miami een bye in de eerste ronde en komen pas later deze week in actie. Een aantrekkelijke eerste ronde was het duel tussen voormalig US Open-winnaars Bianca Andreescu en Emma Raducanu.

De Canadese Andreescu won met 6-3, 3-6, 6-2 van de Britse.