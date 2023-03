Nederland als een-na-laatste aan de beurt in halve finale Eurovisie Songfestival

Het is voor het eerst sinds 2009 dat in de halve finales alleen de publieksstemmen tellen, de jury speelt geen rol. In de finale telt het oordeel van de jury wel mee.

Het was al bekend dat Nederland in de tweede helft zou strijden van de halve finale op 9 mei. Nicolai en Cooper nemen het met hun liedje Burning Daylight op tegen veertien andere landen. Als Nederland bij de eerste tien eindigt, gaan Nicolai en Cooper door naar de finale.

Het Nederlandse duo Mia Nicolai en Dion Cooper is als veertiende, en dus als een-na-laatste, aan de beurt tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt.

De tweede halve finale is op 11 mei, daar doen zestien landen aan mee. De finale van de 67e editie van het songfestival is op zaterdag 13 mei. Oekraïne, de winnaar van vorig jaar, staat al in de finale. Ook Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn al verzekerd van een finaleticket.

Door de oorlog in Oekraïne is vorig jaar al besloten om het songfestival te houden in het land dat de afgelopen keer op plek twee eindigde: Groot-Brittannië.