Veel regen en harde windstoten in Zeeland, bomen omgewaaid

Het zuidwestelijk kustgebied heeft te kampen met flinke regenval en windstoten. Volgens het KNMI komen er zware windstoten van 80 tot 110 kilometer per uur voor, aan zee mogelijk nog wat harder. Het KNMI kondigde voor Zeeland en Zuid-Holland code geel af.

In Zeeland waaiden op enkele plekken bomen om. Op de snelweg A58 bij 's-Heer Arendskerke haalde de brandweer een omgewaaide boom weg. De vuurtoren van Haamstede raakte beschadigd door de wind, schrijft Omroep Zeeland. Volgens buurtbewoners ligt er in de wijde omgeving troep van bouwwerkzaamheden zijn aan de toren.

Bij Terneuzen in de Westerschelde is een schip in de problemen geraakt door de harde wind. Omroep Zeeland meldt dat er meerdere sleepboten zijn ingezet om het schip in veiligheid te brengen.

Odette

Ook aan de Belgische kust stormt het. De storm wordt veroorzaakt door een lagedrukgebied op de Noordzee. Dat heeft van de Belgische weerdienst KMI de naam Odette gekregen.

De waarschuwing van het KNMI voor Zeeland geldt tot morgen 14.00 uur, voor Zuid-Holland geldt de waarschuwing tot 03.00 uur vannacht.