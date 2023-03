Steeds minder inbraken, toch geven we miljoenen uit aan beveiliging

"Mensen willen dat veilige gevoel van vroeger terug". Met slogans als deze prijzen beveiligingsbedrijven hun dure systemen aan. En met succes. De technische beveiligingssector groeit als kool, terwijl inbraakcijfers al jaren dalen. Is een duur beveiligingssysteem een garantie om inbraak te voorkomen?

Een telefoonwinkel in Bergen op Zoom had net geïnvesteerd in een beveiligingssysteem toen er in december 2021 werd ingebroken. Ondanks dat het alarm afgaat, de ruimte gevuld wordt met rook en de politie wordt gewaarschuwd, nemen de inbrekers in nog geen anderhalve minuut een grote kist met telefoons mee. Winkelier Fatih Kaba: "Ik had ongeveer dertienduizend euro aan schade."

Een jaar later is het weer raak. De eigenaar heeft de waardevolle spullen deze keer in een kluis gestopt, maar er is wel forse schade.

Bewakingsbeelden van de inbraken: