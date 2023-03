KNVB introduceert drink- en eetpauze voor vastende spelers tijdens ramadan

Als de zon komende maand tijdens een eredivisie- of eerstedivisiewedstrijd ondergaat, kan de scheidsrechter het duel even stil leggen zodat voetballers die met de ramadan meedoen desgewenst snel wat kunnen eten en drinken.

Dit gebeurt op initiatief van de KNVB, dat daarmee het voorbeeld van de Engelse Premier League volgt.

Voor de islamitische gemeenschap in Nederland is de zonsondergang vanavond het startsein voor de ramadan. Een maand lang mogen moslims tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten, drinken, roken en geslachtsgemeenschap hebben.

Drie speelronden

In de vastenmaand, die vlak voor of in het vierde weekend van april eindigt, staan zeker drie speelrondes in de eredivisie op het programma. Daarvoor heeft de KNVB de profclubs in Nederland een aantal richtlijnen meegedeeld, zegt een woordvoerder.

De scheidsrechters zullen de wedstrijden kort stil leggen op "het eerstvolgende beschikbare moment na zonsondergang (bij een overtreding, ingooi, achterbal etc.)", aldus de voetbalbond. De wedstrijd zal zo spoedig mogelijk worden hervat.