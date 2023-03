Demonstratie tegen sociale onveiligheid aan universiteit Groningen

In de hal van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen voeren tientallen studenten actie. Ze vinden dat de universiteit meer moet doen tegen sociale onveiligheid.

De studenten noemen het ontslag van universitair hoofddocent Susanne Täuber als voorbeeld. De docent zou ontslagen zijn omdat ze zich uitsprak tegen discriminatie aan de universiteit. Täuber stelde in een wetenschappelijke publicatie dat vrouwelijke onderzoekers aan de RUG worden tegengewerkt in hun carrière.

Deze beschuldiging van Täuber, zelf expert sociale veiligheid, viel verkeerd bij haar leidinggevenden. Zij vonden dat zij zonder goede onderbouwing werden beticht van discriminatie, schrijft RTV Noord. Volgens de regionale omroep leidt het ontslag tot ophef onder studenten en collega's aan de universiteit.

Rechter keurde ontslag goed

"De sociale veiligheid binnen de universiteit is heel slecht, voor zowel studenten als personeelsleden. Het is hoog tijd dat daar wat aan gedaan wordt", zegt een van de actievoerders tegen RTV Noord. "Er zijn helaas heel veel gevallen van sociale onveiligheid binnen de universiteit. Veel personeelsleden durven zich niet kritisch te uiten, omdat ze bang zijn voor de gevolgen voor hun carrière." Er is volgens haar sprake van machtsmisbruik en discriminatie.

Een petitie om Täuber weer terug te halen, is inmiddels bijna 3700 keer getekend. De zaak kwam voor de rechter en die keurde het ontslag onlangs goed, omdat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Zowel Täuber zelf als de petitie-ondertekenaars erkennen dat, maar zij vinden dat voor de hoofddocent wel een andere baan moet worden gevonden binnen de universiteit.

Gesprekken gaande

Een woordvoerder van de RUG laat aan RTV Noord weten dat de studenten veel lawaai maken. Promotieplechtigheden die aan de gang zijn, worden daardoor gehinderd.

De studenten hebben gevraagd om een gesprek met het college van bestuur van de universiteit. Tot die tijd blijven ze protesteren, zeggen ze. Volgens RTV Noord zijn er inmiddels gesprekken gaande tussen de twee partijen.