Aanklacht tegen Trump over zwijggeld lijkt vandaag niet te komen

Een mogelijke aanklacht tegen de Amerikaanse oud-president Donald Trump laat op zich wachten. Een speciale jury in New York, die zich over zijn zaak buigt, komt vandaag niet bijeen, melden verschillende Amerikaanse media.

Normaal gesproken komt deze grand jury wel op woensdagen bijeen en het is niet duidelijk waarom dat nu niet zo is. Volgens Amerikaanse bronnen moet de jury morgen wel beschikbaar zijn, wat erop kan wijzen dat er dan een aanklacht naar buiten komt. Trump zei zelf eerder dat hij dinsdag zou worden opgepakt, maar een arrestatie bleef gisteren uit.

Trump wordt mogelijk aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan porno-actrice Stormy Daniels. Stephanie Clifford, zoals Daniels in het echt heet, zou in 2006 seks hebben gehad met Trump. In 2016 betaalde Trumps advocaat Michael Cohen haar 130.000 dollar zwijggeld, naar eigen zeggen uit eigen zak. Dat was ten tijde van Trumps verkiezingscampagne.

Cohen zei later in de rechtbank dat hij de betalingen had gedaan op aandringen van Trump. Nadat die de presidentsverkiezingen had gewonnen kreeg de advocaat het geld terug via Trumps bedrijf. Volgens aanklagers is deze betaling door Trumps organisatie onterecht geregistreerd als juridische onkosten.

Oproep tot protest

In de Verenigde Staten wordt al een paar dagen met spanning gewacht op een volgende stap in de zaak. Als er daadwerkelijk een aanklacht komt, is het voor het eerst dat een voormalige president wordt vervolgd in een strafzaak.

Trump en zijn aanhangers spreken van een politieke vervolging; hij heeft zich kandidaat gesteld voor de presidentverkiezingen van volgend jaar.

Aanhangers riepen op tot grootschalig protest als er wordt geprobeerd hun leider te arresteren. Ook Trump zelf riep via sociale media op tot demonstraties. Met de Capitoolbestorming in het achterhoofd hebben de autoriteiten in New York zware veiligheidsmaatregelen getroffen. De omgeving van de rechtbank is onder meer afgezet met hekken.