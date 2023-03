'Na rvc-voorzitter vertrekt nu ook algemeen directeur Van Wijk bij Vitesse'

Pascal van Wijk vertrekt als algemeen directeur bij Vitesse, melden De Gelderlander en Omroep Gelderland. Eerder deze maand legde ook de voorzitter van de raad van commissarissen, Henk Parren, zijn werkzaamheden bij Vitesse al neer.

Van Wijk zou zich officieel ziek hebben gemeld bij Vitesse. Dat betekent dat hij formeel niet kan worden ontslagen, mocht de raad van commissarissen dat willen. In de rvc van Vitesse zit nog maar een persoon: de Rus Andrey Soloviev.

Vitesse verkeert in een flinke crisis, die is ontstaan door een slepend conflict over het huren van stadion Gelredome.

Proflicentie in gevaar

De Arnhemse club zei in het najaar van 2018 de huur van het Gelredome op en raakte in conflict met stadioneigenaar Michael van de Kuit. Een nieuw huurcontract ligt er nog altijd niet.

Zonder bespeelbaar stadion komt de proflicentie van Vitesse in gevaar. Vitesse en Van der Kuit zijn nog altijd in gesprek over de afhandeling van de 'stadionkwestie'.

Met de Amerikaan Coley Parry van de Common Group vond Vitesse in september een nieuwe eigenaar, waarnaar de club na het vertrek van de Rus Valery Oyf naar op zoek was. De KNVB moet de overname nog goedkeuren.