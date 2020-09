Nederlandse zendeling opnieuw aangehouden in Malawi

In Malawi is de Nederlandse financieel directeur van de zendingsorganisatie Timotheos opnieuw opgepakt, volgens verschillende media op verdenking van ontucht met minderjarige meisjes.

De 49-jarige Wim A. is na het afleggen van een verklaring op borgtocht vrijgelaten, meldt de orthodox-christelijke organisatie. Volgens het Reformatorisch Dagblad zijn de vermeende slachtoffers woensdag ondervraagd door de politie en hebben ze verklaringen afgelegd.

Deze week meldde het tv-programma Zembla dat A. in het Afrikaanse land is aangeklaagd voor seksueel misbruik van studenten en werknemers, in de leeftijd van 22 tot 40 jaar. Als financieel directeur was hij verantwoordelijk voor het verstrekken van studiebeurzen. Die positie zou hij hebben misbruikt om seks af te dwingen.

Onrust in bestuur

De Nederlander ontkent het misbruik. Hij werd in april voor het eerst opgepakt, maar na een week op borgtocht vrijgelaten. De stichting heeft hem op non-actief gesteld en hij mag niet meer op het terrein van Timotheos in Malawi komen.

Volgens het Reformatorisch Dagblad is het onrustig in het bestuur van Timotheos. Drie van de zeven bestuursleden zouden zijn opgestapt omdat A. nog niet is weggestuurd.

In een verklaring die gisteravond is uitgegeven staat dat het bestuur op korte termijn "haar verantwoording zal nemen" over de positie van de financieel directeur. Daarnaast wordt een onafhankelijke externe commissie benoemd, die de situatie gaat onderzoeken. Ook wordt gekeken of het bestuur en toezicht in Nederland en Malawi wel goed zijn geregeld.

Een soort hetze

De bestuursvoorzitter Timotheos sprak begin deze week nog van "een soort hetze" en zei er persoonlijk van overtuigd te zijn dat A. onschuldig is. Ook zei hij dat "mensen die sterven van de honger of alle mogelijke moeite hebben om rond te komen tegen betaling een bepaalde getuigenis afleggen".